https://ria.ru/20210620/armeniya-1737777678.html

Опрос РИА Новости выявил фаворитов на выборах в Армении

Опрос РИА Новости выявил фаворитов на выборах в Армении - РИА Новости, 20.06.2021

Опрос РИА Новости выявил фаворитов на выборах в Армении

Избирательный блок "Армения" и партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна считаются фаворитами среди избирателей на внеочередных парламентских... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T13:57

2021-06-20T13:57

2021-06-20T15:28

внеочередные парламентские выборы в армении

никол пашинян

армянский национальный конгресс

левон тер-петросян

роберт кочарян

процветающая армения

армения

в мире

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Избирательный блок "Армения" и партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна считаются фаворитами среди избирателей на внеочередных парламентских выборах в Армении, свидетельствуют данные телефонного опроса, проведенного социологической службой РИА Новости.Опрос проводился с 6 по 14 июня 2021 года и был посвящен предвыборным предпочтениям жителей Армении. Участие в нем приняли 992 респондента, выборка репрезентативна населению Армении по месту жительства, полу и возрасту. Статистическая погрешность не превышает 3,2%.Исследование показало, что фаворитом среди избирателей является блок "Армения", сформированный вокруг бывшего президента страны Роберта Кочаряна, — за него намерены проголосовать 32%. За партию Пашиняна "Гражданский договор", согласно опросу, готовы отдать свои голоса 24% респондентов.Партия "Процветающая Армения " набирает четыре процента, блок "Честь имею" и партия "Просвещенная Армения" — по два процента, десять процентов опрошенных заявили, что не пойдут на выборы, затруднились с ответом о своих предпочтениях также десять процентов. Остальные 16% респондентов предложили свой вариант для голосования.В воскресенье в 07:00 мск по всей Армении открылись 2008 избирательных участков. Голосование завершится в 19:00 мск. В списки избирателей включены 2 583 823 человека.В парламентских выборах принимают участие 21 партия и четыре блока. Это блоки "Армения" и "Честь имею", сформированные вокруг бывших президентов страны Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, "Свободная Родина" и "Ширинян — Бабаджанян блок демократов".Из партий это "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, "Армянский национальный конгресс" экс-главы государства Левона Тер-Петросяна, "Справедливая Армения", "Республика", "Всеармянская национальная государственность", "Процветающая Армения", "Армянская родина", "Национальная повестка", "Европейская партия Армении", социал-демократическая партия "Выбор гражданина", "Наш дом — Армения", "Национально-демократический полюс", "Единая Родина", "Консервативное движение 5165", " Просвещенная Армения", "Верелк" ("Подъем"), "Свобода", "Азатакан" ("Либеральная"), "Суверенная Армения", "Зартонк" ("Пробуждение"), Демократическая партия Армении.Проходной барьер для партий избирательным законодательством установлен на уровне пяти процентов, для альянсов — семи процентов. Порога явки нет.

https://ria.ru/20210620/vybory-1737771582.html

https://ria.ru/20210620/armeniya-1737768212.html

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

внеочередные парламентские выборы в армении, никол пашинян, армянский национальный конгресс, левон тер-петросян, роберт кочарян, процветающая армения, армения, в мире