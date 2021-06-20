Наблюдатели МПА СНГ отметили хорошую организацию выборов в Армении
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкЛюди на одном из избирательных участков во время досрочных парламентских выборов в Армении
© Sputnik / Асатур Есаянц
Наблюдатели МПА СНГ заявили, что выборы в Нацсобрание Армении организованы на достойном уровне
ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Досрочные выборы в Нацсобрание Армении организованы на достойном уровне, несмотря на сжатые сроки, заявил РИА Новости в воскресенье руководитель секретариата совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий.
"Кампания проходила в сжатом формате, всего 12 дней было на подготовку у всех кандидатов. Мы считаем, что ЦИК сделала все возможное, чтобы все было организовано на достойном уровне, в соответствии с национальным законодательством и демократическими нормами. В целом... у нас нет никаких замечаний", - заявил Кобицкий РИА Новости.
При этом он отметил, что "кандидаты нервничают, конечно, и переживают, потому что они считают недостатком то количество времени, которое было отпущено на представление своих программ и себя".
"Искренне надеюсь, что все пройдёт на достойном уровне, без каких-либо эксцессов, как со стороны избиркомов, так и кандидатов", - резюмировал он.
Всего от Межпарламентской ассамблеи на выборы аккредитовано 34 наблюдателя из семи государств СНГ.
В воскресенье в 7.00 мск по всей Армении открылись 2008 избирательных участков. Голосование завершится в 19.00 мск. В списки избирателей включены 2 583 823 человека. В парламентских выборах принимают участие 21 партия и четыре блока.
Это блоки "Армения" и "Честь имею", сформированные вокруг бывших президентов страны Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, "Свободная Родина" и "Ширинян-Бабаджанян блок демократов".
Из партий это "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, Армянский национальный конгресс экс-главы государства Левона Тер-Петросяна, "Справедливая Армения", "Республика", "Всеармянская национальная государственность", "Процветающая Армения", "Армянская родина", "Национальная повестка", "Европейская партия Армении", "Социал-демократическая партия "Выбор гражданина", "Наш дом - Армения", "Национально-демократический полюс", "Единая Родина", "Консервативное движение 5165", "Светлая Армения", "Верелк (Подъем)", "Свобода", "Азатакан (Либеральная)", "Суверенная Армения", "Зартонк (Пробуждение)", Демократическая партия Армении.
Проходной барьер для партий избирательным законодательством установлен на уровне 5%, для альянсов – 7%. Порога явки нет.
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