https://ria.ru/20210620/armeniya-1737768212.html

Наблюдатели МПА СНГ отметили хорошую организацию выборов в Армении

Наблюдатели МПА СНГ отметили хорошую организацию выборов в Армении - РИА Новости, 20.06.2021

Наблюдатели МПА СНГ отметили хорошую организацию выборов в Армении

Досрочные выборы в Нацсобрание Армении организованы на достойном уровне, несмотря на сжатые сроки, заявил РИА Новости в воскресенье руководитель секретариата... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T12:21

2021-06-20T12:21

2021-06-20T12:21

внеочередные парламентские выборы в армении

никол пашинян

армянский национальный конгресс

левон тер-петросян

снг

роберт кочарян

процветающая армения

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ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Досрочные выборы в Нацсобрание Армении организованы на достойном уровне, несмотря на сжатые сроки, заявил РИА Новости в воскресенье руководитель секретариата совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий."Кампания проходила в сжатом формате, всего 12 дней было на подготовку у всех кандидатов. Мы считаем, что ЦИК сделала все возможное, чтобы все было организовано на достойном уровне, в соответствии с национальным законодательством и демократическими нормами. В целом... у нас нет никаких замечаний", - заявил Кобицкий РИА Новости.При этом он отметил, что "кандидаты нервничают, конечно, и переживают, потому что они считают недостатком то количество времени, которое было отпущено на представление своих программ и себя".Всего от Межпарламентской ассамблеи на выборы аккредитовано 34 наблюдателя из семи государств СНГ. В воскресенье в 7.00 мск по всей Армении открылись 2008 избирательных участков. Голосование завершится в 19.00 мск. В списки избирателей включены 2 583 823 человека. В парламентских выборах принимают участие 21 партия и четыре блока.Это блоки "Армения" и "Честь имею", сформированные вокруг бывших президентов страны Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, "Свободная Родина" и "Ширинян-Бабаджанян блок демократов". Из партий это "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, Армянский национальный конгресс экс-главы государства Левона Тер-Петросяна, "Справедливая Армения", "Республика", "Всеармянская национальная государственность", "Процветающая Армения", "Армянская родина", "Национальная повестка", "Европейская партия Армении", "Социал-демократическая партия "Выбор гражданина", "Наш дом - Армения", "Национально-демократический полюс", "Единая Родина", "Консервативное движение 5165", "Светлая Армения", "Верелк (Подъем)", "Свобода", "Азатакан (Либеральная)", "Суверенная Армения", "Зартонк (Пробуждение)", Демократическая партия Армении. Проходной барьер для партий избирательным законодательством установлен на уровне 5%, для альянсов – 7%. Порога явки нет.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

внеочередные парламентские выборы в армении, никол пашинян, армянский национальный конгресс, левон тер-петросян, снг, роберт кочарян, процветающая армения, армения, в мире