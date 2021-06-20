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Наблюдатели МПА СНГ отметили хорошую организацию выборов в Армении
Наблюдатели МПА СНГ отметили хорошую организацию выборов в Армении - РИА Новости, 20.06.2021
Наблюдатели МПА СНГ отметили хорошую организацию выборов в Армении
Досрочные выборы в Нацсобрание Армении организованы на достойном уровне, несмотря на сжатые сроки, заявил РИА Новости в воскресенье руководитель секретариата... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T12:21
2021-06-20T12:21
внеочередные парламентские выборы в армении
никол пашинян
армянский национальный конгресс
левон тер-петросян
снг
роберт кочарян
процветающая армения
армения
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ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Досрочные выборы в Нацсобрание Армении организованы на достойном уровне, несмотря на сжатые сроки, заявил РИА Новости в воскресенье руководитель секретариата совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий."Кампания проходила в сжатом формате, всего 12 дней было на подготовку у всех кандидатов. Мы считаем, что ЦИК сделала все возможное, чтобы все было организовано на достойном уровне, в соответствии с национальным законодательством и демократическими нормами. В целом... у нас нет никаких замечаний", - заявил Кобицкий РИА Новости.При этом он отметил, что "кандидаты нервничают, конечно, и переживают, потому что они считают недостатком то количество времени, которое было отпущено на представление своих программ и себя".Всего от Межпарламентской ассамблеи на выборы аккредитовано 34 наблюдателя из семи государств СНГ.&nbsp;В воскресенье в 7.00 мск по всей Армении открылись 2008 избирательных участков. Голосование завершится в 19.00 мск. В списки избирателей включены 2 583 823 человека.&nbsp;В парламентских выборах принимают участие 21 партия и четыре блока.Это блоки "Армения" и "Честь имею", сформированные вокруг бывших президентов страны Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, "Свободная Родина" и "Ширинян-Бабаджанян блок демократов".&nbsp;Из партий это "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, Армянский национальный конгресс экс-главы государства Левона Тер-Петросяна, "Справедливая Армения", "Республика", "Всеармянская национальная государственность", "Процветающая Армения", "Армянская родина", "Национальная повестка", "Европейская партия Армении", "Социал-демократическая партия "Выбор гражданина", "Наш дом - Армения", "Национально-демократический полюс", "Единая Родина", "Консервативное движение 5165", "Светлая Армения", "Верелк (Подъем)", "Свобода", "Азатакан (Либеральная)", "Суверенная Армения", "Зартонк (Пробуждение)", Демократическая партия Армении.&nbsp;Проходной барьер для партий избирательным законодательством установлен на уровне 5%, для альянсов – 7%. Порога явки нет.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения &gt;&gt;
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внеочередные парламентские выборы в армении, никол пашинян, армянский национальный конгресс, левон тер-петросян, снг, роберт кочарян, процветающая армения, армения, в мире
Наблюдатели МПА СНГ отметили хорошую организацию выборов в Армении
12:21 20.06.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкЛюди на одном из избирательных участков во время досрочных парламентских выборов в Армении
Люди на одном из избирательных участков во время досрочных парламентских выборов в Армении - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Наблюдатели МПА СНГ заявили, что выборы в Нацсобрание Армении организованы на достойном уровне

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ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Досрочные выборы в Нацсобрание Армении организованы на достойном уровне, несмотря на сжатые сроки, заявил РИА Новости в воскресенье руководитель секретариата совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий.
"Кампания проходила в сжатом формате, всего 12 дней было на подготовку у всех кандидатов. Мы считаем, что ЦИК сделала все возможное, чтобы все было организовано на достойном уровне, в соответствии с национальным законодательством и демократическими нормами. В целом... у нас нет никаких замечаний", - заявил Кобицкий РИА Новости.
Досрочные парламентские выборы в Армении - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
Вчера, 11:45
Полиция Армении расследует инцидент со стрельбой на избирательном участке
При этом он отметил, что "кандидаты нервничают, конечно, и переживают, потому что они считают недостатком то количество времени, которое было отпущено на представление своих программ и себя".
"Искренне надеюсь, что все пройдёт на достойном уровне, без каких-либо эксцессов, как со стороны избиркомов, так и кандидатов", - резюмировал он.
Всего от Межпарламентской ассамблеи на выборы аккредитовано 34 наблюдателя из семи государств СНГ.
 В воскресенье в 7.00 мск по всей Армении открылись 2008 избирательных участков. Голосование завершится в 19.00 мск. В списки избирателей включены 2 583 823 человека. В парламентских выборах принимают участие 21 партия и четыре блока.
Это блоки "Армения" и "Честь имею", сформированные вокруг бывших президентов страны Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, "Свободная Родина" и "Ширинян-Бабаджанян блок демократов".
 Из партий это "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, Армянский национальный конгресс экс-главы государства Левона Тер-Петросяна, "Справедливая Армения", "Республика", "Всеармянская национальная государственность", "Процветающая Армения", "Армянская родина", "Национальная повестка", "Европейская партия Армении", "Социал-демократическая партия "Выбор гражданина", "Наш дом - Армения", "Национально-демократический полюс", "Единая Родина", "Консервативное движение 5165", "Светлая Армения", "Верелк (Подъем)", "Свобода", "Азатакан (Либеральная)", "Суверенная Армения", "Зартонк (Пробуждение)", Демократическая партия Армении.
 Проходной барьер для партий избирательным законодательством установлен на уровне 5%, для альянсов – 7%. Порога явки нет.
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Люди на одном из избирательных участков во время досрочных парламентских выборов в Армении - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
Вчера, 12:11
Полиция Армении зафиксировала более 20 нарушений на выборах в парламент
 
Внеочередные парламентские выборы в АрменииНикол ПашинянАрмянский национальный конгрессЛевон Тер-ПетросянСНГРоберт КочарянПроцветающая АрменияАрменияВ мире
 
 
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