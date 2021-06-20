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Полиция Армении зафиксировала более 20 нарушений на выборах в парламент
Полиция Армении зафиксировала более 20 нарушений на выборах в парламент - РИА Новости, 20.06.2021
Полиция Армении зафиксировала более 20 нарушений на выборах в парламент
Полиция Армении зафиксировала 21 нарушение в ходе голосования на парламентских выборах, семь из них расследуются, заявил в воскресенье начальник штаба полиции... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T12:11
2021-06-20T12:12
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ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Полиция Армении зафиксировала 21 нарушение в ходе голосования на парламентских выборах, семь из них расследуются, заявил в воскресенье начальник штаба полиции Армен Мкртчян."Начиная с 08.00 (07.00 мск) зафиксирован 21 инцидент. Ход дан по семи случаям, остальные 14 не содержали признаков преступления и рассматриваются как происшествия", - сказал Мкртчян. По его словам, большинство случаев, которые будут расследоваться, относятся к нарушению тайны голосования, пять случаев касается избирательных нарушений, остальные носят иной характер.В предвыборный период, по его словам, было зафиксировано 224 инцидента, из них 124 случая расследуются. Нарушения в предвыборный период касались в основном случаев подкупа избирателей, препятствования волеизъявлению граждан, воспрепятствования деятельности журналистов.Парламентские выборы проходят в Армении 20 июня, в них участвуют 21 партия и четыре блока.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения &gt;&gt;
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внеочередные парламентские выборы в армении, армения, в мире
Полиция Армении зафиксировала более 20 нарушений на выборах в парламент
12:11 20.06.2021 (обновлено: 12:12 20.06.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкЛюди на одном из избирательных участков во время досрочных парламентских выборов в Армении
Люди на одном из избирательных участков во время досрочных парламентских выборов в Армении - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Полиция Армении зафиксировала 21 нарушение в ходе голосования на парламентских выборах

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Полиция Армении зафиксировала 21 нарушение в ходе голосования на парламентских выборах, семь из них расследуются, заявил в воскресенье начальник штаба полиции Армен Мкртчян.
"Начиная с 08.00 (07.00 мск) зафиксирован 21 инцидент. Ход дан по семи случаям, остальные 14 не содержали признаков преступления и рассматриваются как происшествия", - сказал Мкртчян. По его словам, большинство случаев, которые будут расследоваться, относятся к нарушению тайны голосования, пять случаев касается избирательных нарушений, остальные носят иной характер.
Досрочные парламентские выборы в Армении - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
Вчера, 11:45
Полиция Армении расследует инцидент со стрельбой на избирательном участке
В предвыборный период, по его словам, было зафиксировано 224 инцидента, из них 124 случая расследуются. Нарушения в предвыборный период касались в основном случаев подкупа избирателей, препятствования волеизъявлению граждан, воспрепятствования деятельности журналистов.
Парламентские выборы проходят в Армении 20 июня, в них участвуют 21 партия и четыре блока.
Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>
Досрочные парламентские выборы в Армении - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
Вчера, 10:50
В Армении хотят завести дела против четырех кандидатов в депутаты
 
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