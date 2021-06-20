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В центральном штабе блока "Армения" Кочаряна начались обыски
В центральном штабе блока "Армения" Кочаряна начались обыски - РИА Новости, 20.06.2021
В центральном штабе блока "Армения" Кочаряна начались обыски
Полиция проводит обыски в центральном штабе блока "Айастан" ("Армения") в Сисиане, заявил мэр города Артур Саркисян в день проведения в Армении парламентских... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T10:15
2021-06-20T10:15
2021-06-20T10:15
внеочередные парламентские выборы в армении
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Полиция проводит обыски в центральном штабе блока "Айастан" ("Армения") в Сисиане, заявил мэр города Артур Саркисян в день проведения в Армении парламентских выборов, сообщает Sputnik Армения.В воскресенье в 7.00 мск по всей Армении открылись 2008 избирательных участков. Голосование завершится в 19.00 мск. В списки избирателей включены 2 583 823 человека. В парламентских выборах принимают участие 21 партия и четыре блока, в том числе "Армения" Кочаряна."Обыски проходят в центральном штабе и домах членов штабов", - цитирует Саркисяна издание.О причинах происходящего не сообщается.В воскресенье в 7.00 мск по всей Армении открылись 2008 избирательных участков. Голосование завершится в 19.00 мск. В списки избирателей включены 2 583 823 человека. В парламентских выборах принимают участие 21 партия и четыре блока, в том числе "Армения" Кочаряна.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>
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внеочередные парламентские выборы в армении, армения, в мире
В центральном штабе блока "Армения" Кочаряна начались обыски
Полиция проводит обыски в центральном штабе блока "Армения" в Сисиане