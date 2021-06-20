https://ria.ru/20210620/armeniya-1737752763.html

На избирательных участках в Армении выстроились длинные очереди

На избирательных участках в Армении выстроились длинные очереди - РИА Новости, 20.06.2021

На избирательных участках в Армении выстроились длинные очереди

Длинные очереди выстроились на избирательных участках в Армении, где проходит голосование на досрочных парламентских выборах, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T09:28

2021-06-20T09:28

2021-06-20T10:13

внеочередные парламентские выборы в армении

никол пашинян

армянский национальный конгресс

левон тер-петросян

роберт кочарян

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ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Длинные очереди выстроились на избирательных участках в Армении, где проходит голосование на досрочных парламентских выборах, передает корреспондент РИА Новости.Возможно, ажиотаж вызван не только накалом предвыборной борьбы, но и тем, что сама процедура голосования получается затянутая. Сначала избиратель проходит двухфакторную идентификацию по паспорту и отпечатку пальца. Затем ему отсчитывают пачку из 25 бюллетеней (по одному за каждую партию). Выбранный бюллетень надо положить в конверт, а на сам бюллетень наклеить голограмму. Потом конверт кладут в урну, остальные бюллетени утилизируются.Некоторые избиратели выражают недовольство тем, что им приходится слишком долго ждать на участках. В остальном обстановка в Ереване спокойная, на некоторых перекрtстках и у здания правительства дежурит полиция.В воскресенье в 7.00 мск по всей Армении открылись 2008 избирательных участков. Голосование завершится в 19.00 мск. В списки избирателей включены 2 583 823 человека.В парламентских выборах принимают участие 21 партия и четыре блока. Это блоки "Армения" и "Честь имею", сформированные вокруг бывших президентов страны Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, "Свободная Родина" и "Ширинян-Бабаджанян блок демократов". Из партий это "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, Армянский национальный конгресс экс-главы государства Левона Тер-Петросяна, "Справедливая Армения", "Республика", "Всеармянская национальная государственность", "Процветающая Армения", "Армянская родина", "Национальная повестка", "Европейская партия Армении", "Социал-демократическая партия "Выбор гражданина", "Наш дом - Армения", "Национально-демократический полюс", "Единая Родина", "Консервативное движение 5165", "Светлая Армения", "Верелк (Подъем)", "Свобода", "Азатакан (Либеральная)", "Суверенная Армения", "Зартонк (Пробуждение)", Демократическая партия Армении.Проходной барьер для партий избирательным законодательством установлен на уровне 5%, для альянсов – 7%. Порога явки нет. Выборы пройдут по 100% пропорциональной системе. Гарантированные мандаты получат представители езидской, русской, ассирийской и курдской общин. Не исключена возможность второго тура, так как политсилам после выборов требуется сформировать так называемое стабильное парламентское большинство (54%).Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>

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внеочередные парламентские выборы в армении, никол пашинян, армянский национальный конгресс, левон тер-петросян, роберт кочарян, ереван, процветающая армения, армения, в мире