Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210620/armeniya-1737747053.html
Глава Армении Саркисян проголосовал на внеочередных парламентских выборах
Глава Армении Саркисян проголосовал на внеочередных парламентских выборах - РИА Новости, 20.06.2021
Глава Армении Саркисян проголосовал на внеочередных парламентских выборах
Президент Республики Армения Армен Саркисян проголосовал на внеочередных выборах в парламент страны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T08:11
2021-06-20T08:11
внеочередные парламентские выборы в армении
армен саркисян
ереван
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152461/42/1524614279_0:0:2872:1616_1920x0_80_0_0_c6896ad225d8b688b59938659fe10be0.jpg
ЕРЕВАН, 20 - РИА Новости. Президент Республики Армения Армен Саркисян проголосовал на внеочередных выборах в парламент страны, передает корреспондент РИА Новости.Саркисян проголосовал на одном из участков в центре Еревана в 8.30 по местному времени (7.30 мск). В настоящее время участок работает в штатном режиме, происшествий не зафиксировано.В воскресенье в 7.00 мск по всей стране открылись 2008 избирательных участков. Голосование завершится в 19.00 мск. В списки избирателей включены 2 583 823 человека. В парламентских выборах примут участие 21 партия и четыре блока.
https://ria.ru/20210618/armeniya-1737547790.html
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152461/42/1524614279_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_3971c1cd3c42be2e2d747b1b41d2894e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
внеочередные парламентские выборы в армении, армен саркисян, ереван, в мире
Глава Армении Саркисян проголосовал на внеочередных парламентских выборах
08:11 20.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018
Президент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк

Президент Республики Армения Армен Саркисян проголосовал на внеочередных выборах в парламент

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 - РИА Новости. Президент Республики Армения Армен Саркисян проголосовал на внеочередных выборах в парламент страны, передает корреспондент РИА Новости.
Саркисян проголосовал на одном из участков в центре Еревана в 8.30 по местному времени (7.30 мск). В настоящее время участок работает в штатном режиме, происшествий не зафиксировано.
В воскресенье в 7.00 мск по всей стране открылись 2008 избирательных участков. Голосование завершится в 19.00 мск. В списки избирателей включены 2 583 823 человека. В парламентских выборах примут участие 21 партия и четыре блока.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 12:41
Песков ответил на вопрос, кого Россия поддерживает в Армении
 
Внеочередные парламентские выборы в АрменииАрмен СаркисянЕреванВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:45Самый высокий водопад в Крыму набрал наибольшую за 50 лет силу
08:42Все избиркомы на парламентских выборах в Армении приступили к работе
08:40Спецпредставитель президента назвал барьеры на пути внедрения сетей 6G
08:39Синоптики спрогнозировали 40-градусную жару в Греции
08:34В роддоме в Нижневартовске произошел пожар
08:24Хакеры из Anonymous обвинили власти Перу в предвзятости во время выборов
08:17Российские вакцины от COVID-19 доставили в дипмиссии в 82 странах
08:16В МИД рассказали о работе медработников ведомства за рубежом
08:11Глава Армении Саркисян проголосовал на внеочередных парламентских выборах
08:00"Подарить русским?" Сколько украинские олигархи зарабатывают в России
08:00"Проснулся, а тут медведь!" Двое ставропольцев идут во Владивосток пешком
08:00Электроскутеристы доездились: что их ждет
07:43Жительница Красноярска прилюдно поставила подростка на колени
06:36Пушков сравнил Путина во время саммита в Женеве с Джеймсом Бондом
06:05Врач рассказал, как правильно отдыхать
05:57Польша направит турецкие беспилотники на защиту восточных границ НАТО
05:05При наезде пикапа на участников гей-парада в США погиб один человек
04:40Зоологи назвали новый вид лягушки в честь рок-группы Led Zeppelin
04:02Испытания кубинской вакцины "Soberana 02" показали эффективность 62%
03:37Число пострадавших от разгула стихии в Ялте выросло до 24 человек
Лента новостейМолния