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Глава Армении Саркисян проголосовал на внеочередных парламентских выборах
Глава Армении Саркисян проголосовал на внеочередных парламентских выборах - РИА Новости, 20.06.2021
Глава Армении Саркисян проголосовал на внеочередных парламентских выборах
Президент Республики Армения Армен Саркисян проголосовал на внеочередных выборах в парламент страны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T08:11
2021-06-20T08:11
2021-06-20T08:11
внеочередные парламентские выборы в армении
армен саркисян
ереван
в мире
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ЕРЕВАН, 20 - РИА Новости. Президент Республики Армения Армен Саркисян проголосовал на внеочередных выборах в парламент страны, передает корреспондент РИА Новости.Саркисян проголосовал на одном из участков в центре Еревана в 8.30 по местному времени (7.30 мск). В настоящее время участок работает в штатном режиме, происшествий не зафиксировано.В воскресенье в 7.00 мск по всей стране открылись 2008 избирательных участков. Голосование завершится в 19.00 мск. В списки избирателей включены 2 583 823 человека. В парламентских выборах примут участие 21 партия и четыре блока.
https://ria.ru/20210618/armeniya-1737547790.html
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внеочередные парламентские выборы в армении, армен саркисян, ереван, в мире
Глава Армении Саркисян проголосовал на внеочередных парламентских выборах
Президент Республики Армения Армен Саркисян проголосовал на внеочередных выборах в парламент