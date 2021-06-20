https://ria.ru/20210620/armeniya-1737747053.html

Глава Армении Саркисян проголосовал на внеочередных парламентских выборах

Глава Армении Саркисян проголосовал на внеочередных парламентских выборах - РИА Новости, 20.06.2021

Глава Армении Саркисян проголосовал на внеочередных парламентских выборах

Президент Республики Армения Армен Саркисян проголосовал на внеочередных выборах в парламент страны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T08:11

2021-06-20T08:11

2021-06-20T08:11

внеочередные парламентские выборы в армении

армен саркисян

ереван

в мире

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ЕРЕВАН, 20 - РИА Новости. Президент Республики Армения Армен Саркисян проголосовал на внеочередных выборах в парламент страны, передает корреспондент РИА Новости.Саркисян проголосовал на одном из участков в центре Еревана в 8.30 по местному времени (7.30 мск). В настоящее время участок работает в штатном режиме, происшествий не зафиксировано.В воскресенье в 7.00 мск по всей стране открылись 2008 избирательных участков. Голосование завершится в 19.00 мск. В списки избирателей включены 2 583 823 человека. В парламентских выборах примут участие 21 партия и четыре блока.

https://ria.ru/20210618/armeniya-1737547790.html

ереван

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внеочередные парламентские выборы в армении, армен саркисян, ереван, в мире