https://ria.ru/20210620/antonov-1737819362.html

Антонов пригласил журналистов на детальный разговор в посольство

Антонов пригласил журналистов на детальный разговор в посольство - РИА Новости, 20.06.2021

Антонов пригласил журналистов на детальный разговор в посольство

Посол РФ в США Анатолий Антонов предположил, что через 10 дней у него может появиться больше информации по обсуждению проблемных вопросов с США. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T21:21

2021-06-20T21:21

2021-06-20T21:21

россия

анатолий антонов

сша

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НЬЮ-ЙОРК, 20 июн - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов предположил, что через 10 дней у него может появиться больше информации по обсуждению проблемных вопросов с США."Дайте мне возможность встретиться с американскими коллегами. Я вас всех приглашаю в посольство. Посидим... и детально поговорим. Может быть, через 10 дней все будет ясно. Пока еще рано", - сказал Антонов журналистам по прибытии в нью-йоркский аэропорт JFK в ответ на расспросы.

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сша

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2021

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россия, анатолий антонов, сша