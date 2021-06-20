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Антонов пригласил журналистов на детальный разговор в посольство
Антонов пригласил журналистов на детальный разговор в посольство - РИА Новости, 20.06.2021
Антонов пригласил журналистов на детальный разговор в посольство
Посол РФ в США Анатолий Антонов предположил, что через 10 дней у него может появиться больше информации по обсуждению проблемных вопросов с США. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T21:21
2021-06-20T21:21
2021-06-20T21:21
россия
анатолий антонов
сша
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НЬЮ-ЙОРК, 20 июн - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов предположил, что через 10 дней у него может появиться больше информации по обсуждению проблемных вопросов с США."Дайте мне возможность встретиться с американскими коллегами. Я вас всех приглашаю в посольство. Посидим... и детально поговорим. Может быть, через 10 дней все будет ясно. Пока еще рано", - сказал Антонов журналистам по прибытии в нью-йоркский аэропорт JFK в ответ на расспросы.
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россия, анатолий антонов, сша
Антонов пригласил журналистов на детальный разговор в посольство
Антонов пригласил журналистов на детальный разговор в посольство