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https://ria.ru/20210620/antonov-1737813320.html
Санкции не помогут наладить отношения между странами, заявил Антонов
Санкции не помогут наладить отношения между странами, заявил Антонов - РИА Новости, 20.06.2021
Санкции не помогут наладить отношения между странами, заявил Антонов
Через такие шаги, как очередные санкции, которые США собираются вводить против РФ, отношения не стабилизировать, это не тот сигнал, который был послан на... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T20:27
2021-06-20T22:56
джейк салливан
россия
северный поток — 2
анатолий антонов
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сша
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НЬЮ-ЙОРК, 20 июн - РИА Новости. Через такие шаги, как очередные санкции, которые США собираются вводить против РФ, отношения не стабилизировать, это не тот сигнал, который был послан на саммите президентов РФ и США, заявил журналистам по прилете в Нью-Йорк посол РФ в США Анатолий Антонов."Я услышал об этих санкциях в воздухе. Минуту назад сошел с самолета. Но могу сказать: это не тот сигнал, который все получили после саммита", - сказал Антонов."Думаю, что через санкции стабилизировать отношения, наладить взаимоотношения между двумя странами невозможно", - добавил он.Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний РФ, строящих трубопровод "Северный поток — 2".
https://ria.ru/20210620/posly-1737809344.html
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джейк салливан, россия, северный поток — 2, анатолий антонов, нью-йорк (город), сша
Санкции не помогут наладить отношения между странами, заявил Антонов
20:27 20.06.2021 (обновлено: 22:56 20.06.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посол Антонов заявил, что санкции не помогут наладить отношения между странами

Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 20 июн - РИА Новости. Через такие шаги, как очередные санкции, которые США собираются вводить против РФ, отношения не стабилизировать, это не тот сигнал, который был послан на саммите президентов РФ и США, заявил журналистам по прилете в Нью-Йорк посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Я услышал об этих санкциях в воздухе. Минуту назад сошел с самолета. Но могу сказать: это не тот сигнал, который все получили после саммита", - сказал Антонов.
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
Вчера, 19:45
Антонов рассказал о задачах России и США после возвращения послов
"Думаю, что через санкции стабилизировать отношения, наладить взаимоотношения между двумя странами невозможно", - добавил он.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний РФ, строящих трубопровод "Северный поток — 2".
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
Вчера, 19:59
Антонов назвал проблемы в отношениях России и США очень серьезными
 
Джейк СалливанРоссияСеверный поток — 2Анатолий АнтоновНью-Йорк (город)США
 
 
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