https://ria.ru/20210620/antonov-1737813320.html
Санкции не помогут наладить отношения между странами, заявил Антонов
Санкции не помогут наладить отношения между странами, заявил Антонов - РИА Новости, 20.06.2021
Санкции не помогут наладить отношения между странами, заявил Антонов
Через такие шаги, как очередные санкции, которые США собираются вводить против РФ, отношения не стабилизировать, это не тот сигнал, который был послан на... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T20:27
2021-06-20T20:27
2021-06-20T22:56
джейк салливан
россия
северный поток — 2
анатолий антонов
нью-йорк (город)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601716454_0:446:2048:1598_1920x0_80_0_0_8c55856baf0e12e093e77eda72ef0b4e.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 20 июн - РИА Новости. Через такие шаги, как очередные санкции, которые США собираются вводить против РФ, отношения не стабилизировать, это не тот сигнал, который был послан на саммите президентов РФ и США, заявил журналистам по прилете в Нью-Йорк посол РФ в США Анатолий Антонов."Я услышал об этих санкциях в воздухе. Минуту назад сошел с самолета. Но могу сказать: это не тот сигнал, который все получили после саммита", - сказал Антонов."Думаю, что через санкции стабилизировать отношения, наладить взаимоотношения между двумя странами невозможно", - добавил он.Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний РФ, строящих трубопровод "Северный поток — 2".
https://ria.ru/20210620/posly-1737809344.html
https://ria.ru/20210620/antonov-1737810123.html
россия
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601716454_0:213:2048:1749_1920x0_80_0_0_51b7e3376b9917a61355b90b0c4c2bbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джейк салливан, россия, северный поток — 2, анатолий антонов, нью-йорк (город), сша
Санкции не помогут наладить отношения между странами, заявил Антонов
20:27 20.06.2021 (обновлено: 22:56 20.06.2021)
Посол Антонов заявил, что санкции не помогут наладить отношения между странами