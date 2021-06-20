https://ria.ru/20210620/antonov-1737813320.html

Санкции не помогут наладить отношения между странами, заявил Антонов

Санкции не помогут наладить отношения между странами, заявил Антонов - РИА Новости, 20.06.2021

Санкции не помогут наладить отношения между странами, заявил Антонов

Через такие шаги, как очередные санкции, которые США собираются вводить против РФ, отношения не стабилизировать, это не тот сигнал, который был послан на... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T20:27

2021-06-20T20:27

2021-06-20T22:56

джейк салливан

россия

северный поток — 2

анатолий антонов

нью-йорк (город)

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601716454_0:446:2048:1598_1920x0_80_0_0_8c55856baf0e12e093e77eda72ef0b4e.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 20 июн - РИА Новости. Через такие шаги, как очередные санкции, которые США собираются вводить против РФ, отношения не стабилизировать, это не тот сигнал, который был послан на саммите президентов РФ и США, заявил журналистам по прилете в Нью-Йорк посол РФ в США Анатолий Антонов."Я услышал об этих санкциях в воздухе. Минуту назад сошел с самолета. Но могу сказать: это не тот сигнал, который все получили после саммита", - сказал Антонов."Думаю, что через санкции стабилизировать отношения, наладить взаимоотношения между двумя странами невозможно", - добавил он.Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний РФ, строящих трубопровод "Северный поток — 2".

https://ria.ru/20210620/posly-1737809344.html

https://ria.ru/20210620/antonov-1737810123.html

россия

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джейк салливан, россия, северный поток — 2, анатолий антонов, нью-йорк (город), сша