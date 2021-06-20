https://ria.ru/20210620/antonov-1737810123.html

Антонов назвал проблемы в отношениях России и США очень серьезными

Антонов назвал проблемы в отношениях России и США очень серьезными - РИА Новости, 20.06.2021

Антонов назвал проблемы в отношениях России и США очень серьезными

Российский посол Анатолий Антонов после возвращения в США заявил журналистам, что у России имеются очень серьезные проблемы в отношениях со Штатами, но РФ... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T19:59

2021-06-20T19:59

2021-06-20T21:42

россия

анатолий антонов

сша

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НЬЮ-ЙОРК, 20 июн - РИА Новости. Российский посол Анатолий Антонов после возвращения в США заявил журналистам, что у России имеются очень серьезные проблемы в отношениях со Штатами, но РФ готова к конструктивному разговору и их решению."У России и США "очень серьезные проблемы", - сказал Антонов."Мы к конструктивному разговору, к решению всех проблем готовы", - добавил он.

https://ria.ru/20210620/antonov-1737809506.html

россия

сша

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россия, анатолий антонов, сша