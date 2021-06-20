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Антонов назвал проблемы в отношениях России и США очень серьезными
Антонов назвал проблемы в отношениях России и США очень серьезными - РИА Новости, 20.06.2021
Антонов назвал проблемы в отношениях России и США очень серьезными
Российский посол Анатолий Антонов после возвращения в США заявил журналистам, что у России имеются очень серьезные проблемы в отношениях со Штатами, но РФ... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T19:59
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россия
анатолий антонов
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НЬЮ-ЙОРК, 20 июн - РИА Новости. Российский посол Анатолий Антонов после возвращения в США заявил журналистам, что у России имеются очень серьезные проблемы в отношениях со Штатами, но РФ готова к конструктивному разговору и их решению."У России и США "очень серьезные проблемы", - сказал Антонов."Мы к конструктивному разговору, к решению всех проблем готовы", - добавил он.
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россия, анатолий антонов, сша
Антонов назвал проблемы в отношениях России и США очень серьезными
19:59 20.06.2021 (обновлено: 21:42 20.06.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Антонов заявил об очень серьезных проблемах в отношениях России и США

Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 20 июн - РИА Новости. Российский посол Анатолий Антонов после возвращения в США заявил журналистам, что у России имеются очень серьезные проблемы в отношениях со Штатами, но РФ готова к конструктивному разговору и их решению.
"У России и США "очень серьезные проблемы", - сказал Антонов.
"Мы к конструктивному разговору, к решению всех проблем готовы", - добавил он.
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
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