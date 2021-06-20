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Антонов прокомментировал планы США по новым антироссийским санкциям
Антонов прокомментировал планы США по новым антироссийским санкциям - РИА Новости, 21.06.2021
Антонов прокомментировал планы США по новым антироссийским санкциям
Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал печальным тот факт, что США, заявившие о планах ввести очередные санкции против России, выбирают путь, который не ведет к РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-20T19:47
2021-06-21T00:50
джейк салливан
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НЬЮ-ЙОРК, 20 июн - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал печальным тот факт, что США, заявившие о планах ввести очередные санкции против России, выбирают путь, который не ведет к положительному результату.Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний РФ, строящих трубопровод "Северный поток — 2"."Такое ощущение, что я где-то это уже видел, где-то это мы с вами проходили. Печально, что американские коллеги выбирают путь, который не ведет нас к положительному результату, на который, как я понимаю, ориентировали президенты", - сказал Антонов журналистам.Он напомнил, что "в большей степени верит делам, а не словам". "В Женеве, в отличие от многих коллег, я очень коротко высказался в отношении итогов саммита и сказал, что я в большей степени верю делам, а не словам, и сказал, давайте подождем, как на деле будут действовать наши американские коллеги", - отметил посол.
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джейк салливан, северный поток — 2, женева (город), россия, анатолий антонов, сша
Антонов прокомментировал планы США по новым антироссийским санкциям
19:47 20.06.2021 (обновлено: 00:50 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Антонов назвал анонс США новых санкций против России печальным фактом

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НЬЮ-ЙОРК, 20 июн - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал печальным тот факт, что США, заявившие о планах ввести очередные санкции против России, выбирают путь, который не ведет к положительному результату.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний РФ, строящих трубопровод "Северный поток — 2".
"Такое ощущение, что я где-то это уже видел, где-то это мы с вами проходили. Печально, что американские коллеги выбирают путь, который не ведет нас к положительному результату, на который, как я понимаю, ориентировали президенты", - сказал Антонов журналистам.
Он напомнил, что "в большей степени верит делам, а не словам". "В Женеве, в отличие от многих коллег, я очень коротко высказался в отношении итогов саммита и сказал, что я в большей степени верю делам, а не словам, и сказал, давайте подождем, как на деле будут действовать наши американские коллеги", - отметил посол.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
Вчера, 19:59
Антонов назвал проблемы в отношениях России и США очень серьезными
 
Джейк СалливанСеверный поток — 2Женева (город)РоссияАнатолий АнтоновСША
 
 
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