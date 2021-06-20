https://ria.ru/20210620/antonov-1737751691.html

Российский посол вылетел в США

Российский посол вылетел в США - РИА Новости, 20.06.2021

Российский посол вылетел в США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил РИА Новости, что возвращается в Вашингтон с оптимистичным настроем. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T09:19

2021-06-20T09:19

2021-06-20T11:34

джо байден

владимир путин

россия

анатолий антонов

сша

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил РИА Новости, что возвращается в Вашингтон с оптимистичным настроем.Собеседник агентства отметил, что у него уже запланированы несколько встреч. Антонов рассчитывает на конструктивное взаимодействие."Работа предстоит большая. Рассчитываем на подвижки", — сказал дипломат.Антонова и главу американской дипмиссии в Москве Джона Салливана ранее вызывали в свои страны для консультаций на фоне ухудшения межгосударственных отношений. На встрече в Женеве президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе.Глава МИД Сергей Лавров напомнил, что это решение создает условия для того, чтобы начать разгребать завалы, которые создали американцы, когда в 2016 году отобрали дипсобственность России и выслали российских дипломатов.Противоречия усугубились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма и начала конфликта в Донбассе. Европейские страны и США обвинили Кремль во вмешательстве и ввели против него санкции, Москва отреагировала зеркально.Другими предлогами для давления на Россию стали обвинения Кремля в попытках повлиять на американские выборы и в причастности к кибератакам, дело Скрипалей, строительство "Северного потока — 2". При этом ограничения вводились как против отдельных физических лиц, так и против целых секторов российской экономики.

https://ria.ru/20210618/lavrov-1737544417.html

https://ria.ru/20210619/diplomatiya-1737620232.html

россия

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джо байден, владимир путин, россия, анатолий антонов, сша