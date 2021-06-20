Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210620/antonov-1737751691.html
Российский посол вылетел в США
Российский посол вылетел в США - РИА Новости, 20.06.2021
Российский посол вылетел в США
Посол России в США Анатолий Антонов заявил РИА Новости, что возвращается в Вашингтон с оптимистичным настроем. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T09:19
2021-06-20T11:34
джо байден
владимир путин
россия
анатолий антонов
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602972988_0:241:2944:1897_1920x0_80_0_0_a484c63bea30ab707f74c430db8482c7.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил РИА Новости, что возвращается в Вашингтон с оптимистичным настроем.Собеседник агентства отметил, что у него уже запланированы несколько встреч. Антонов рассчитывает на конструктивное взаимодействие."Работа предстоит большая. Рассчитываем на подвижки", — сказал дипломат.Антонова и главу американской дипмиссии в Москве Джона Салливана ранее вызывали в свои страны для консультаций на фоне ухудшения межгосударственных отношений. На встрече в Женеве президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе.Глава МИД Сергей Лавров напомнил, что это решение создает условия для того, чтобы начать разгребать завалы, которые создали американцы, когда в 2016 году отобрали дипсобственность России и выслали российских дипломатов.Противоречия усугубились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма и начала конфликта в Донбассе. Европейские страны и США обвинили Кремль во вмешательстве и ввели против него санкции, Москва отреагировала зеркально.Другими предлогами для давления на Россию стали обвинения Кремля в попытках повлиять на американские выборы и в причастности к кибератакам, дело Скрипалей, строительство "Северного потока — 2". При этом ограничения вводились как против отдельных физических лиц, так и против целых секторов российской экономики.
https://ria.ru/20210618/lavrov-1737544417.html
https://ria.ru/20210619/diplomatiya-1737620232.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602972988_3:0:2691:2016_1920x0_80_0_0_25179b2fc2d15250fee66d2d5f496c33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джо байден, владимир путин, россия, анатолий антонов, сша
Российский посол вылетел в США
09:19 20.06.2021 (обновлено: 11:34 20.06.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов у здания МИД РФ в Москве
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов у здания МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк

Посол России Антонов вылетел в США

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил РИА Новости, что возвращается в Вашингтон с оптимистичным настроем.
Собеседник агентства отметил, что у него уже запланированы несколько встреч. Антонов рассчитывает на конструктивное взаимодействие.
"Работа предстоит большая. Рассчитываем на подвижки", — сказал дипломат.
Антонова и главу американской дипмиссии в Москве Джона Салливана ранее вызывали в свои страны для консультаций на фоне ухудшения межгосударственных отношений. На встрече в Женеве президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 12:27
"Игры в одни ворота не будет". Лавров подвел итоги саммита в Женеве
Глава МИД Сергей Лавров напомнил, что это решение создает условия для того, чтобы начать разгребать завалы, которые создали американцы, когда в 2016 году отобрали дипсобственность России и выслали российских дипломатов.
Противоречия усугубились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма и начала конфликта в Донбассе. Европейские страны и США обвинили Кремль во вмешательстве и ввели против него санкции, Москва отреагировала зеркально.
Другими предлогами для давления на Россию стали обвинения Кремля в попытках повлиять на американские выборы и в причастности к кибератакам, дело Скрипалей, строительство "Северного потока — 2". При этом ограничения вводились как против отдельных физических лиц, так и против целых секторов российской экономики.
Президент США Джо Байден на вилле Ла Гранж в Женеве во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
19 июня, 08:00
"Россия в сложной ситуации": Байден раскрыл свою слабость
 
Джо БайденВладимир ПутинРоссияАнатолий АнтоновСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35Вице-премьер Абрамченко посетила Красноярский алюминиевый завод
08:29Жапаров и Козак обсудили поставки вакцин от коронавируса в Киргизию
08:24В Омске полицейского будут судить за разглашение гостайны
08:21Партия Пашиняна может самостоятельно сформировать правительство Армении
08:18Renault может начать производство новых моделей на "АвтоВАЗе"
08:17"АвтоВАЗ" планирует начать производство более дорогих автомобилей
08:16Саммит в Женеве не изменил политику антироссийских санкций, заявила Псаки
08:10Москвичей предупредили о рекордной жаре
08:09В Москве из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности
08:07В Приамурье из подтопленного села вывезли получившую травму женщину
08:00Побили рекорд: инфляцию в США объявили угрозой мировой экономике
08:00"Садятся авианосцам на хвост": что всерьез обеспокоило адмиралов НАТО
07:56Москвичи могут сделать прививку от COVID-19 в семи офисах "Мои документы"
07:38Курс доллара впервые с 8 июня поднялся выше 73 рублей
07:36В Индии сообщили о наименьшем приросте заболевших COVID-19 за 88 дней
07:28Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении
07:15В Магаданской области хотят ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
07:12Новак: нужно учитывать возврат нефти Ирана на мировой рынок
06:54В Красноярском крае пропал семилетний ребенок
06:32"Ъ": Минэкономразвития потребовало сократить список поломок автомобилей
Лента новостейМолния