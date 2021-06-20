https://ria.ru/20210620/antonov-1737751353.html

Посол России в США возвращается в Вашингтон с оптимистичным настроем

Посол России в США возвращается в Вашингтон с оптимистичным настроем - РИА Новости, 20.06.2021

Посол России в США возвращается в Вашингтон с оптимистичным настроем

Посол России в США Анатолий Антонов заявил РИА Новости перед вылетом в Соединенные Штаты, что настроен оптимистично, рассчитывает на конструктивное... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T09:09

2021-06-20T09:09

2021-06-20T09:30

анатолий антонов

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вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил РИА Новости перед вылетом в Соединенные Штаты, что настроен оптимистично, рассчитывает на конструктивное взаимодействие с коллегами из Вашингтона и подвижки, работа предстоит большая."Еду с оптимистичным настроем", - сказал Антонов корреспонденту агентства.По словам российского посла, уже "завтра, равно как и в следующие дни, есть планы, назначены встречи"."Работа предстоит большая. Рассчитываем на подвижки", - отметил Антонов.

https://ria.ru/20210620/antonov-1737751691.html

россия

вашингтон (город)

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анатолий антонов, россия, вашингтон (город), сша, в мире