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Посол России в США возвращается в Вашингтон с оптимистичным настроем
Посол России в США возвращается в Вашингтон с оптимистичным настроем - РИА Новости, 20.06.2021
Посол России в США возвращается в Вашингтон с оптимистичным настроем
Посол России в США Анатолий Антонов заявил РИА Новости перед вылетом в Соединенные Штаты, что настроен оптимистично, рассчитывает на конструктивное... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T09:09
2021-06-20T09:30
анатолий антонов
россия
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сша
в мире
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил РИА Новости перед вылетом в Соединенные Штаты, что настроен оптимистично, рассчитывает на конструктивное взаимодействие с коллегами из Вашингтона и подвижки, работа предстоит большая."Еду с оптимистичным настроем", - сказал Антонов корреспонденту агентства.По словам российского посла, уже "завтра, равно как и в следующие дни, есть планы, назначены встречи"."Работа предстоит большая. Рассчитываем на подвижки", - отметил Антонов.
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анатолий антонов, россия, вашингтон (город), сша, в мире
Посол России в США возвращается в Вашингтон с оптимистичным настроем
09:09 20.06.2021 (обновлено: 09:30 20.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПосол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ

Посол России в США Анатолий Антонов заявил перед вылетом в Вашингтон, что настроен оптимистично

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил РИА Новости перед вылетом в Соединенные Штаты, что настроен оптимистично, рассчитывает на конструктивное взаимодействие с коллегами из Вашингтона и подвижки, работа предстоит большая.
"Еду с оптимистичным настроем", - сказал Антонов корреспонденту агентства.
"По результатам встречи двух президентов (Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве – ред.) рассчитываю на конструктивную работу с американскими коллегами на выстраивание равноправных, прагматичных отношений", - отметил он.
По словам российского посла, уже "завтра, равно как и в следующие дни, есть планы, назначены встречи".
"Работа предстоит большая. Рассчитываем на подвижки", - отметил Антонов.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов у здания МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
Вчера, 09:19
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