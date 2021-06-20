https://ria.ru/20210620/antonov-1737751084.html

Посол России Антонов сел в самолет, который вылетит в США

Посол России Антонов сел в самолет, который вылетит в США - РИА Новости, 20.06.2021

Посол России Антонов сел в самолет, который вылетит в США

Посол РФ Анатолий Антонов сел в самолет в московском аэропорту Шереметьево и в ближайшее время вылетит в США, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T09:07

2021-06-20T09:07

2021-06-20T09:07

россия

анатолий антонов

шереметьево (аэропорт)

сша

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Посол РФ Анатолий Антонов сел в самолет в московском аэропорту Шереметьево и в ближайшее время вылетит в США, передает корреспондент РИА Новости.Антонов и глава американской дипмиссии в Москве Джон Салливан ранее прибыли в свои страны для консультаций на фоне ухудшения отношений двух стран.На встрече в Женеве 16 июня президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позже сообщила о том, что Москва исходит из того, что следующую рабочую неделю посол России проведет уже в Вашингтоне. Салливан заявлял, что вернётся в Россию в скором времени.

https://ria.ru/20210618/posol-1737540682.html

россия

сша

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россия, анатолий антонов, шереметьево (аэропорт), сша