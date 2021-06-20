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Посол России Антонов прибыл в Шереметьево, чтобы вылететь в США
Посол России Антонов прибыл в Шереметьево, чтобы вылететь в США - РИА Новости, 20.06.2021
Посол России Антонов прибыл в Шереметьево, чтобы вылететь в США
Посол РФ Анатолий Антонов прибыл в аэропорт Шереметьево, ожидается, что сегодня он вылетит из Москвы в США, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T08:51
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Посол РФ Анатолий Антонов прибыл в аэропорт Шереметьево, ожидается, что сегодня он вылетит из Москвы в США, передает корреспондент РИА Новости.Самолет приземлится в Нью-Йорке в аэропорту JFK днем в воскресенье по местному времени, затем посол направится в Вашингтон.Антонов и глава американской дипмиссии в Москве Джон Салливан ранее прибыли в свои страны для консультаций на фоне ухудшения отношений двух стран.На встрече в Женеве 16 июня президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позже сообщила о том, что Москва исходит из того, что следующую рабочую неделю посол России проведет уже в Вашингтоне. Салливан заявлял, что вернётся в Россию в скором времени.
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шереметьево (аэропорт), россия, анатолий антонов, сша
Посол России Антонов прибыл в Шереметьево, чтобы вылететь в США
08:51 20.06.2021 (обновлено: 08:52 20.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посол России Антонов прибыл в Шереметьево, чтобы вылететь в США

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Посол РФ Анатолий Антонов прибыл в аэропорт Шереметьево, ожидается, что сегодня он вылетит из Москвы в США, передает корреспондент РИА Новости.
Самолет приземлится в Нью-Йорке в аэропорту JFK днем в воскресенье по местному времени, затем посол направится в Вашингтон.
Антонов и глава американской дипмиссии в Москве Джон Салливан ранее прибыли в свои страны для консультаций на фоне ухудшения отношений двух стран.
На встрече в Женеве 16 июня президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позже сообщила о том, что Москва исходит из того, что следующую рабочую неделю посол России проведет уже в Вашингтоне. Салливан заявлял, что вернётся в Россию в скором времени.
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