https://ria.ru/20210619/zelenskiy-1737710773.html

Экс-посол США рассказал об ошибке Зеленского в отношении НАТО

Экс-посол США рассказал об ошибке Зеленского в отношении НАТО - РИА Новости, 19.06.2021

Экс-посол США рассказал об ошибке Зеленского в отношении НАТО

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоило поднимать вопрос о вступлении Киева в Североатлантический альянс в преддверии последнего саммита организации,... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T17:06

2021-06-19T17:06

2021-06-19T17:06

джон хербст

нато

владимир зеленский

бухарест

сша

грузия

украина

в мире

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоило поднимать вопрос о вступлении Киева в Североатлантический альянс в преддверии последнего саммита организации, рассказал на YouTube канале интернет-портала UKRLIFE.TV бывший посол США Джон Хербст.Лидеры НАТО встретились в понедельник. Они поддержали право Украины и Грузии на присоединение и подчеркнули, что потенциальным членам необходимо продолжать реформы, но при этом не назвали сроков возможного вступления этих государств в военный блок.Позднее Зеленский заявил, что Киев заслуживает быть полноправным членом альянса "среди мощных стран". Он добавил, что в отношениях с НАТО Украина выбрала политику желанного гостя.По мнению Хербста, организация определилась с политикой в отношении Киева и Тбилиси еще 13 лет назад в Бухаресте.В 2014 году киевские власти отказались от внеблокового статуса, а затем закрепили курс на вступление в НАТО и ЕС в конституции. Сейчас Украина — одна из шести стран, которые имеют статус партнера организации с расширенными возможностями. Тем не менее эксперты считают, что государство не сможет претендовать на полноценное членство в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210616/nato-1737158596.html

бухарест

сша

грузия

украина

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джон хербст, нато, владимир зеленский, бухарест, сша, грузия, украина, в мире