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Экс-посол США рассказал об ошибке Зеленского в отношении НАТО
Экс-посол США рассказал об ошибке Зеленского в отношении НАТО - РИА Новости, 19.06.2021
Экс-посол США рассказал об ошибке Зеленского в отношении НАТО
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоило поднимать вопрос о вступлении Киева в Североатлантический альянс в преддверии последнего саммита организации,... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T17:06
2021-06-19T17:06
джон хербст
нато
владимир зеленский
бухарест
сша
грузия
украина
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоило поднимать вопрос о вступлении Киева в Североатлантический альянс в преддверии последнего саммита организации, рассказал на YouTube канале интернет-портала UKRLIFE.TV бывший посол США Джон Хербст.Лидеры НАТО встретились в понедельник. Они поддержали право Украины и Грузии на присоединение и подчеркнули, что потенциальным членам необходимо продолжать реформы, но при этом не назвали сроков возможного вступления этих государств в военный блок.Позднее Зеленский заявил, что Киев заслуживает быть полноправным членом альянса "среди мощных стран". Он добавил, что в отношениях с НАТО Украина выбрала политику желанного гостя.По мнению Хербста, организация определилась с политикой в отношении Киева и Тбилиси еще 13 лет назад в Бухаресте.В 2014 году киевские власти отказались от внеблокового статуса, а затем закрепили курс на вступление в НАТО и ЕС в конституции. Сейчас Украина — одна из шести стран, которые имеют статус партнера организации с расширенными возможностями. Тем не менее эксперты считают, что государство не сможет претендовать на полноценное членство в ближайшие 20 лет.
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джон хербст, нато, владимир зеленский, бухарест, сша, грузия, украина, в мире
Экс-посол США рассказал об ошибке Зеленского в отношении НАТО
17:06 19.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Киеву не стоило поднимать вопрос о членстве Украины в НАТО, сказал экс-посол США

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоило поднимать вопрос о вступлении Киева в Североатлантический альянс в преддверии последнего саммита организации, рассказал на YouTube канале интернет-портала UKRLIFE.TV бывший посол США Джон Хербст.
Лидеры НАТО встретились в понедельник. Они поддержали право Украины и Грузии на присоединение и подчеркнули, что потенциальным членам необходимо продолжать реформы, но при этом не назвали сроков возможного вступления этих государств в военный блок.
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Позднее Зеленский заявил, что Киев заслуживает быть полноправным членом альянса "среди мощных стран". Он добавил, что в отношениях с НАТО Украина выбрала политику желанного гостя.
По мнению Хербста, организация определилась с политикой в отношении Киева и Тбилиси еще 13 лет назад в Бухаресте.
"Это значит, что дверь открыта для Грузии и Украины, но пока альянс не готов работать над конкретными шагами в эту сторону", — объяснил он.
В 2014 году киевские власти отказались от внеблокового статуса, а затем закрепили курс на вступление в НАТО и ЕС в конституции. Сейчас Украина — одна из шести стран, которые имеют статус партнера организации с расширенными возможностями. Тем не менее эксперты считают, что государство не сможет претендовать на полноценное членство в ближайшие 20 лет.
 
Джон ХербстНАТОВладимир ЗеленскийБухарестСШАГрузияУкраинаВ мире
 
 
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