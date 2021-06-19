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В Нижегородской области ЗАГС ограничил посещение из-за COVID-19

В Нижегородской области ЗАГС ограничил посещение из-за COVID-19 - РИА Новости, 19.06.2021

В Нижегородской области ЗАГС ограничил посещение из-за COVID-19

Женихам и невестам в Нижегородской области нужно предоставить в ЗАГС справку о вакцинации от коронавируса или ПЦР-тест для допуска на бракосочетание, говорится... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T18:08

2021-06-19T18:08

2021-06-19T22:44

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коронавирус covid-19

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здоровье - общество

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн — РИА Новости. Женихам и невестам в Нижегородской области нужно предоставить в ЗАГС справку о вакцинации от коронавируса или ПЦР-тест для допуска на бракосочетание, говорится на сайте регионального управления записи актов гражданского состояния.Кроме того, можно показать и результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19, срок действия анализа — не более 60 дней. Также всем участникам церемонии нужно носить маски.В залах, где мероприятие проводят в торжественной обстановке, одновременно могут находиться не более 20 человек, включая ведущего: из расчета человек на четыре квадратных метра площади. На открытых площадках допускается не более 50 человек вместе с ведущим.С 18 июля в Нижегородской области ограничили доступ на массовые мероприятия. Попасть на них можно будет только при предъявлении сертификата о прививке, справки об отрицательном результате исследования методом ПЦР либо документа о наличии антител.Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 121 469 заболевших коронавирусом, из них 231 — за последние сутки. Выздоровели 114 756 человек, 3 957 пациентов скончались.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, нижегородская область