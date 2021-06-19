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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210619/zags-1737715755.html
В Нижегородской области ЗАГС ограничил посещение из-за COVID-19
В Нижегородской области ЗАГС ограничил посещение из-за COVID-19 - РИА Новости, 19.06.2021
В Нижегородской области ЗАГС ограничил посещение из-за COVID-19
Женихам и невестам в Нижегородской области нужно предоставить в ЗАГС справку о вакцинации от коронавируса или ПЦР-тест для допуска на бракосочетание, говорится... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T18:08
2021-06-19T22:44
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн — РИА Новости. Женихам и невестам в Нижегородской области нужно предоставить в ЗАГС справку о вакцинации от коронавируса или ПЦР-тест для допуска на бракосочетание, говорится на сайте регионального управления записи актов гражданского состояния.Кроме того, можно показать и результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19, срок действия анализа — не более 60 дней. Также всем участникам церемонии нужно носить маски.В залах, где мероприятие проводят в торжественной обстановке, одновременно могут находиться не более 20 человек, включая ведущего: из расчета человек на четыре квадратных метра площади. На открытых площадках допускается не более 50 человек вместе с ведущим.С 18 июля в Нижегородской области ограничили доступ на массовые мероприятия. Попасть на них можно будет только при предъявлении сертификата о прививке, справки об отрицательном результате исследования методом ПЦР либо документа о наличии антител.Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 121 469 заболевших коронавирусом, из них 231 — за последние сутки. Выздоровели 114 756 человек, 3 957 пациентов скончались.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, нижегородская область
В Нижегородской области ЗАГС ограничил посещение из-за COVID-19
18:08 19.06.2021 (обновлено: 22:44 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНевеста в загсе
Невеста в загсе - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В Нижегородской области ЗАГС потребовал от молодоженов справку о вакцинации или ПЦР-тест

Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн — РИА Новости. Женихам и невестам в Нижегородской области нужно предоставить в ЗАГС справку о вакцинации от коронавируса или ПЦР-тест для допуска на бракосочетание, говорится на сайте регионального управления записи актов гражданского состояния.
Кроме того, можно показать и результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19, срок действия анализа — не более 60 дней. Также всем участникам церемонии нужно носить маски.
В залах, где мероприятие проводят в торжественной обстановке, одновременно могут находиться не более 20 человек, включая ведущего: из расчета человек на четыре квадратных метра площади.
На открытых площадках допускается не более 50 человек вместе с ведущим.
С 18 июля в Нижегородской области ограничили доступ на массовые мероприятия. Попасть на них можно будет только при предъявлении сертификата о прививке, справки об отрицательном результате исследования методом ПЦР либо документа о наличии антител.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 121 469 заболевших коронавирусом, из них 231 — за последние сутки. Выздоровели 114 756 человек, 3 957 пациентов скончались.
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