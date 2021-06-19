https://ria.ru/20210619/yama-1737689157.html

Путин заявил о демографической яме в России

Путин заявил о демографической яме в России - РИА Новости, 19.06.2021

Путин заявил о демографической яме в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ сейчас попадает в демографическую яму, чтобы это переломить - нужно сфокусировать усилия. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T14:25

2021-06-19T14:25

2021-06-19T14:41

россия

единая россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ сейчас попадает в демографическую яму, чтобы это переломить - нужно сфокусировать усилия."Говорил в послании этого года, что ситуация в демографической сфере сложная. Мы с вами, был момент, вышли из примерно такой же ситуации, решили ряд задач, но в силу ряда объективных причин, и вы об этом хорошо знаете, в силу двух исторических провалов, мы сейчас попадаем в такую демографическую яму. Сложная ситуация, мы с вами знаем, но, чтобы переломить негативные тенденции, нам нужно сфокусировать на этой цели все наши усилия", - заявил Путин на съезде "Единой России".Он уточнил, что необходимо консолидировать усилия по развитию экономики и регионов, социальной сферы, здравоохранения, образования, по укреплению традиционных ценностей, "понимая, что благополучная, крепкая семья с детьми - это и есть будущее России".

https://ria.ru/20201026/zhirinovskiy-1581664934.html

россия

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2021

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россия, единая россия, общество, владимир путин