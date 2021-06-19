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Жители Ялты рассказали о затопившем город ливне
Жители Ялты рассказали о затопившем город ливне - РИА Новости, 19.06.2021
Жители Ялты рассказали о затопившем город ливне
Жители Ялты рассказали РИА Новости о затопившем город ливне и ущербе, который он нанес из-за выхода рек из русел. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T22:05
2021-06-19T22:05
подтопление на востоке крыма
сергей аксенов (политик)
ялта
происшествия
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ЯЛТА, 19 июн – РИА Новости. Жители Ялты рассказали РИА Новости о затопившем город ливне и ущербе, который он нанес из-за выхода рек из русел.Стихия нанесла во многом катастрофический ущерб Ялте, особенно в местах выхода рек из берегов, есть люди, которые полностью потеряли свое имущество, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов.Она добавила, что на своей памяти не припомнит такого разгула стихии.Другая жительница Ялты, сотрудница магазина, оказалась во время разгула стихии на своем рабочем месте в магазине в районе Графского проезда – в месте впадения в море одной из двух самых крупных ялтинских рек – Дерекойка. Именно поэтому этот район оказался одним из самых пострадавших – здесь все улицы подтоплены, забиты грязью, из магазинов и отелей откачивают воду.Собеседница рассказала, что домой добиралась с "потерями"."Обувь потеряли – потому что засасывает", - сказала она, смеясь.Еще один житель города, пенсионер, сравнил случившееся с подтоплением, которое произошло еще в его детстве, но оно было гораздо слабее."Нет, таких (рек) не помню. Когда-то, помню, пацаном был – возле "Спартака" (кинотеатр, расположенный рядом с рекой Водопадной в Ялте – ред.) такси не проезжали. Троллейбусы, автобусы, но реки – в первый раз такое", - рассказал собеседник агентства, добавив, что его жилье не пострадало, так как он живет на возвышенности.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков. В пятницу циклон перекинулся на Ялту, где выпала трехмесячная норма осадков, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. В регионах объявлен режим ЧС. По последним данным от разгула стихии в Ялтинском регионе пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести.
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РИА Новости
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96
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Ливни размыли дороги в Ялте
Месячная норма осадков выпала в Ялте за шесть часов, дожди продолжаются, реки вышли из берегов, сообщили РИА Новости в в крымском гидрометцентре.
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подтопление на востоке крыма, сергей аксенов (политик), ялта, происшествия
Жители Ялты рассказали о затопившем город ливне
22:05 19.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛюди на одной из улиц Ялты
Люди на одной из улиц Ялты - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Жители Ялты рассказали о затопившем город ливне

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ЯЛТА, 19 июн – РИА Новости. Жители Ялты рассказали РИА Новости о затопившем город ливне и ущербе, который он нанес из-за выхода рек из русел.
Стихия нанесла во многом катастрофический ущерб Ялте, особенно в местах выхода рек из берегов, есть люди, которые полностью потеряли свое имущество, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов.

"С 17 по 18 всю ночь шел дождь, ливневый как из ведра и до 4 часов (дня). Я была в квартире, на втором этаже и поток шел мимо меня, потому что вода вниз шла. А люди, кто внизу, по улице Ломоносова (улица рядом с рекой Водопадной - ред), первые этажи, частный сектор – сильно (пострадали)", - сказала собеседница.

Она добавила, что на своей памяти не припомнит такого разгула стихии.
Другая жительница Ялты, сотрудница магазина, оказалась во время разгула стихии на своем рабочем месте в магазине в районе Графского проезда – в месте впадения в море одной из двух самых крупных ялтинских рек – Дерекойка. Именно поэтому этот район оказался одним из самых пострадавших – здесь все улицы подтоплены, забиты грязью, из магазинов и отелей откачивают воду.

"Мы были в магазине. Тут реки, каждая улица - отдельная река, воды по пояс…Все это ужасно. Тяжело, последствия эти еще неизвестно как скажутся. Сейчас любой дождь, канализации нет", - сказала она.

Собеседница рассказала, что домой добиралась с "потерями".
"Обувь потеряли – потому что засасывает", - сказала она, смеясь.
Еще один житель города, пенсионер, сравнил случившееся с подтоплением, которое произошло еще в его детстве, но оно было гораздо слабее.
"Нет, таких (рек) не помню. Когда-то, помню, пацаном был – возле "Спартака" (кинотеатр, расположенный рядом с рекой Водопадной в Ялте – ред.) такси не проезжали. Троллейбусы, автобусы, но реки – в первый раз такое", - рассказал собеседник агентства, добавив, что его жилье не пострадало, так как он живет на возвышенности.
Люди на затопленной улице в Ялте - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
Вчера, 15:37
Аксенов оценил ущерб от подтоплений в Ялте
Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков. В пятницу циклон перекинулся на Ялту, где выпала трехмесячная норма осадков, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. В регионах объявлен режим ЧС. По последним данным от разгула стихии в Ялтинском регионе пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести.
 
Подтопление на востоке КрымаСергей Аксенов (политик)ЯлтаПроисшествия
 
 
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