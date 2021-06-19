https://ria.ru/20210619/yalta-1737700443.html
Аксенов оценил ущерб от подтоплений в Ялте
Аксенов оценил ущерб от подтоплений в Ялте - РИА Новости, 19.06.2021
Аксенов оценил ущерб от подтоплений в Ялте
Стихия нанесла во многом катастрофический ущерб Ялте, особенно в местах выхода рек из берегов, есть люди, которые полностью потеряли свое имущество, сообщил... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T15:37
2021-06-19T15:37
2021-06-19T15:44
подтопления в крыму
ялта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737606192_0:199:3128:1959_1920x0_80_0_0_7a0ccfc090c3926e534f47d2918f6f08.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Стихия нанесла во многом катастрофический ущерб Ялте, особенно в местах выхода рек из берегов, есть люди, которые полностью потеряли свое имущество, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Природная катастрофа… Ущерб катастрофический во многом, особенно там, где прорвало русло рек. Некоторые люди полностью потеряли свое имущество, там восстановлению практически ничего не подлежит… В Ялте ситуация самая тяжелая. Здесь рельеф местности такой, что вода набрала высокую скорость. Поток был селевой", - сказал Аксенов журналистам.По его словам, на сегодня стоит задача снять острые моменты, связанные с обеспечением всем необходимым для жизнедеятельности людей, оказавшимся в зоне подтопления.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В пятницу циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход реки из берегов, подтопление улиц и домов. По последним данным от разгула стихии в Ялтинском регионе пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести.
https://radiosputnik.ria.ru/20210619/ukraina-1737673756.html
ялта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737606192_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_d592a984bfe84029a479baf191b526be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подтопления в крыму, ялта
Аксенов оценил ущерб от подтоплений в Ялте
15:37 19.06.2021 (обновлено: 15:44 19.06.2021)
Глава Крыма Сергей Аксенов оценил ущерб от подтоплений в Ялте