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Аксенов оценил ущерб от подтоплений в Ялте
Аксенов оценил ущерб от подтоплений в Ялте - РИА Новости, 19.06.2021
Аксенов оценил ущерб от подтоплений в Ялте
Стихия нанесла во многом катастрофический ущерб Ялте, особенно в местах выхода рек из берегов, есть люди, которые полностью потеряли свое имущество, сообщил... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T15:37
2021-06-19T15:44
подтопления в крыму
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Стихия нанесла во многом катастрофический ущерб Ялте, особенно в местах выхода рек из берегов, есть люди, которые полностью потеряли свое имущество, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Природная катастрофа… Ущерб катастрофический во многом, особенно там, где прорвало русло рек. Некоторые люди полностью потеряли свое имущество, там восстановлению практически ничего не подлежит… В Ялте ситуация самая тяжелая. Здесь рельеф местности такой, что вода набрала высокую скорость. Поток был селевой", - сказал Аксенов журналистам.По его словам, на сегодня стоит задача снять острые моменты, связанные с обеспечением всем необходимым для жизнедеятельности людей, оказавшимся в зоне подтопления.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В пятницу циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход реки из берегов, подтопление улиц и домов. По последним данным от разгула стихии в Ялтинском регионе пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести.
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подтопления в крыму, ялта
Аксенов оценил ущерб от подтоплений в Ялте
15:37 19.06.2021 (обновлено: 15:44 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛюди на затопленной улице в Ялте
Люди на затопленной улице в Ялте - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Крыма Сергей Аксенов оценил ущерб от подтоплений в Ялте

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Стихия нанесла во многом катастрофический ущерб Ялте, особенно в местах выхода рек из берегов, есть люди, которые полностью потеряли свое имущество, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Природная катастрофа… Ущерб катастрофический во многом, особенно там, где прорвало русло рек. Некоторые люди полностью потеряли свое имущество, там восстановлению практически ничего не подлежит… В Ялте ситуация самая тяжелая. Здесь рельеф местности такой, что вода набрала высокую скорость. Поток был селевой", - сказал Аксенов журналистам.
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По его словам, на сегодня стоит задача снять острые моменты, связанные с обеспечением всем необходимым для жизнедеятельности людей, оказавшимся в зоне подтопления.
Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В пятницу циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход реки из берегов, подтопление улиц и домов. По последним данным от разгула стихии в Ялтинском регионе пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести.
 
Подтопления в КрымуЯлта
 
 
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