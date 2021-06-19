https://ria.ru/20210619/yalta-1737692948.html
В акватории Ялты запретили купаться
В акватории Ялты запретили купаться - РИА Новости, 19.06.2021
В акватории Ялты запретили купаться
Штаб по ликвидации последствий наводнения в Крыму запретил купаться в акватории Ялты. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T14:49
2021-06-19T14:49
2021-06-19T17:00
подтопление на востоке крыма
ай-петри
керчь
ялта
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Штаб по ликвидации последствий наводнения в Крыму запретил купаться в акватории Ялты.По словам главы региона Сергея Аксенова, произошла настоящая природная катастрофа.Ливни в Крым принес мощный циклон. На востоке полуострова подтоплено более 300 домов. В ночь на пятницу на плато Ай-Петри выпало около 190 миллиметров осадков при месячной норме 72 миллиметра. Вода переполнила реки, в том числе с северной стороны горной гряды, где находятся питающие Ялту и Севастополь водохранилища.В результате мощных паводков вода смешалась с глиной. С южной стороны гряды реки, выйдя из берегов, вылились в море, унося собой потоки земли, камней, мусора, деревьев и даже автомобили.По последним данным от разгула стихии в Ялтинском регионе пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести.
https://ria.ru/20210619/yalta-1737673485.html
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подтопление на востоке крыма, ай-петри, керчь, ялта, севастополь, происшествия
В акватории Ялты запретили купаться
14:49 19.06.2021 (обновлено: 17:00 19.06.2021)
В акватории Ялты запретили купаться после схода селевых потоков
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости.
Штаб по ликвидации последствий наводнения в Крыму запретил купаться в акватории Ялты
.
По словам главы региона Сергея Аксенова, произошла настоящая природная катастрофа.
"Ущерб катастрофический во многом, особенно там, где прорвало русло рек. Некоторые люди полностью потеряли свое имущество, там восстановлению практически ничего не подлежит. <…> В Ялте ситуация самая тяжелая. Здесь рельеф местности такой, что вода набрала высокую скорость. Поток был селевой", — сказал чиновник журналистам.
Ливни в Крым принес мощный циклон. На востоке полуострова подтоплено более 300 домов. В ночь на пятницу на плато Ай-Петри
выпало около 190 миллиметров осадков при месячной норме 72 миллиметра. Вода переполнила реки, в том числе с северной стороны горной гряды, где находятся питающие Ялту и Севастополь
водохранилища.
В результате мощных паводков вода смешалась с глиной. С южной стороны гряды реки, выйдя из берегов, вылились в море, унося собой потоки земли, камней, мусора, деревьев и даже автомобили.
По последним данным от разгула стихии в Ялтинском регионе пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести.