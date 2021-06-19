https://ria.ru/20210619/yalta-1737692948.html

В акватории Ялты запретили купаться

В акватории Ялты запретили купаться - РИА Новости, 19.06.2021

В акватории Ялты запретили купаться

Штаб по ликвидации последствий наводнения в Крыму запретил купаться в акватории Ялты. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T14:49

2021-06-19T14:49

2021-06-19T17:00

подтопление на востоке крыма

ай-петри

керчь

ялта

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Штаб по ликвидации последствий наводнения в Крыму запретил купаться в акватории Ялты.По словам главы региона Сергея Аксенова, произошла настоящая природная катастрофа.Ливни в Крым принес мощный циклон. На востоке полуострова подтоплено более 300 домов. В ночь на пятницу на плато Ай-Петри выпало около 190 миллиметров осадков при месячной норме 72 миллиметра. Вода переполнила реки, в том числе с северной стороны горной гряды, где находятся питающие Ялту и Севастополь водохранилища.В результате мощных паводков вода смешалась с глиной. С южной стороны гряды реки, выйдя из берегов, вылились в море, унося собой потоки земли, камней, мусора, деревьев и даже автомобили.По последним данным от разгула стихии в Ялтинском регионе пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести.

https://ria.ru/20210619/yalta-1737673485.html

ай-петри

керчь

ялта

севастополь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопление на востоке крыма, ай-петри, керчь, ялта, севастополь, происшествия