https://ria.ru/20210619/yalta-1737665540.html

Число пострадавших от подтопления в Ялте возросло до 18 человек

Число пострадавших от подтопления в Ялте возросло до 18 человек - РИА Новости, 19.06.2021

Число пострадавших от подтопления в Ялте возросло до 18 человек

Число пострадавших от стихии в Ялте увеличилось на семь человек, одна женщина пропала без вести, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T09:22

2021-06-19T09:22

2021-06-19T09:49

подтопления в крыму

ялта

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Число пострадавших от стихии в Ялте увеличилось на семь человек, одна женщина пропала без вести, сообщила глава администрации города Янина Павленко.Ранее сообщалось, что в результате удара стихии пострадали одиннадцать человек, один погиб.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). На следующий день стихия ударила по Ялте.Вслед за подтоплениями в Ялтинском регионе сошли селевые потоки. Без света остаются тысячи человек.Глава Крыма Сергей Аксенов ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.

https://ria.ru/20210619/krym-1737653371.html

ялта

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, ялта, происшествия