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Число пострадавших от подтопления в Ялте возросло до 18 человек
Число пострадавших от подтопления в Ялте возросло до 18 человек - РИА Новости, 19.06.2021
Число пострадавших от подтопления в Ялте возросло до 18 человек
Число пострадавших от стихии в Ялте увеличилось на семь человек, одна женщина пропала без вести, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T09:22
2021-06-19T09:49
подтопления в крыму
ялта
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Число пострадавших от стихии в Ялте увеличилось на семь человек, одна женщина пропала без вести, сообщила глава администрации города Янина Павленко.Ранее сообщалось, что в результате удара стихии пострадали одиннадцать человек, один погиб.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). На следующий день стихия ударила по Ялте.Вслед за подтоплениями в Ялтинском регионе сошли селевые потоки. Без света остаются тысячи человек.Глава Крыма Сергей Аксенов ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
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подтопления в крыму, ялта, происшествия
Число пострадавших от подтопления в Ялте возросло до 18 человек
09:22 19.06.2021 (обновлено: 09:49 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобили на затопленной улице Ялты
Автомобили на затопленной улице Ялты - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк

Число пострадавших от подтопления в Ялте возросло до 18 человек, один человек погиб

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Число пострадавших от стихии в Ялте увеличилось на семь человек, одна женщина пропала без вести, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
Ранее сообщалось, что в результате удара стихии пострадали одиннадцать человек, один погиб.
Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). На следующий день стихия ударила по Ялте.
Вслед за подтоплениями в Ялтинском регионе сошли селевые потоки. Без света остаются тысячи человек.
Глава Крыма Сергей Аксенов ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
Последствия подтопления в Керчи из-за ливней - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
00:32Туризм
Ростуризм рекомендовал перенести экскурсии по Крыму из-за разгула стихии
 
Подтопления в КрымуЯлтаПроисшествия
 
 
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