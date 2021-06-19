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В Ялте оценили необходимость эвакуации людей из-за подтопления

В Ялте оценили необходимость эвакуации людей из-за подтопления - РИА Новости, 19.06.2021

В Ялте оценили необходимость эвакуации людей из-за подтопления

Обстановка в поселке Кореиз под Ялтой сложная, при необходимости будут эвакуировать людей, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T02:32

2021-06-19T02:32

2021-06-19T02:33

подтопления в крыму

янина павленко

керчь

ялта

москва

происшествия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Обстановка в поселке Кореиз под Ялтой сложная, при необходимости будут эвакуировать людей, сообщила глава администрации города Янина Павленко.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В пятницу циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход реки из берегов, подтопление улиц и домов.

керчь

ялта

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, янина павленко, керчь, ялта, москва, происшествия