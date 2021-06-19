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На месте пожара в районе Лужников прогремело более 100 взрывов
На месте пожара в районе Лужников прогремело более 100 взрывов - РИА Новости, 19.06.2021
На месте пожара в районе Лужников прогремело более 100 взрывов
Более 100 взрывов прогремело на месте пожара на Лужнецкой набережной в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T18:40
2021-06-19T18:40
2021-06-19T19:13
пожар в районе лужников
лужники
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Более 100 взрывов прогремело на месте пожара на Лужнецкой набережной в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Пожар на складе пиротехники на Лужнецкой набережной в центре Москвы произошел в субботу, на место тушения вылетела авиация."Количество пиротехники сейчас уточняется, взрывов прогремело более 100", - сказал собеседник агентства.Позднее корреспондент РИА Новости с места событий сообщил, что громкие хлопки почти прекратились на месте пожара в Лужниках, а в воздухе не видно более проблесков салютов.Судя по звукам, гореть мог склад с пиротехникой - во всяком случае, их взрывы были слышны во всей округе и эхом отражались с территории Воробьевых гор. На данный момент их почти не слышно, над местом пожара летают вертолёты, сбрасывающие на пожарище воду.Как сообщает пресс-служба МЧС России, объявлен третий ранг пожара. Всего номеров сложности в Москве пять.
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РИА Новости
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РИА Новости
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пожар в районе лужников, лужники , москва, происшествия
На месте пожара в районе Лужников прогремело более 100 взрывов
18:40 19.06.2021 (обновлено: 19:13 19.06.2021)
На месте пожара в районе Лужников прогремело более 100 взрывов
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Более 100 взрывов прогремело на месте пожара на Лужнецкой набережной в Москве
, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Пожар на складе пиротехники на Лужнецкой набережной в центре Москвы произошел в субботу, на место тушения вылетела авиация.
"Количество пиротехники сейчас уточняется, взрывов прогремело более 100", - сказал собеседник агентства.
Позднее корреспондент РИА Новости с места событий сообщил, что громкие хлопки почти прекратились на месте пожара в Лужниках, а в воздухе не видно более проблесков салютов.
Судя по звукам, гореть мог склад с пиротехникой - во всяком случае, их взрывы были слышны во всей округе и эхом отражались с территории Воробьевых гор. На данный момент их почти не слышно, над местом пожара летают вертолёты, сбрасывающие на пожарище воду.
Как сообщает пресс-служба МЧС России, объявлен третий ранг пожара. Всего номеров сложности в Москве пять.