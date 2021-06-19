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На месте пожара в районе Лужников прогремело более 100 взрывов

На месте пожара в районе Лужников прогремело более 100 взрывов - РИА Новости, 19.06.2021

На месте пожара в районе Лужников прогремело более 100 взрывов

Более 100 взрывов прогремело на месте пожара на Лужнецкой набережной в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T18:40

2021-06-19T18:40

2021-06-19T19:13

пожар в районе лужников

лужники

москва

происшествия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Более 100 взрывов прогремело на месте пожара на Лужнецкой набережной в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Пожар на складе пиротехники на Лужнецкой набережной в центре Москвы произошел в субботу, на место тушения вылетела авиация."Количество пиротехники сейчас уточняется, взрывов прогремело более 100", - сказал собеседник агентства.Позднее корреспондент РИА Новости с места событий сообщил, что громкие хлопки почти прекратились на месте пожара в Лужниках, а в воздухе не видно более проблесков салютов.Судя по звукам, гореть мог склад с пиротехникой - во всяком случае, их взрывы были слышны во всей округе и эхом отражались с территории Воробьевых гор. На данный момент их почти не слышно, над местом пожара летают вертолёты, сбрасывающие на пожарище воду.Как сообщает пресс-служба МЧС России, объявлен третий ранг пожара. Всего номеров сложности в Москве пять.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в районе лужников, лужники , москва, происшествия