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Мэр города в Сербии объявил эвакуацию после взрыва на заводе
Мэр города в Сербии объявил эвакуацию после взрыва на заводе - РИА Новости, 19.06.2021
Мэр города в Сербии объявил эвакуацию после взрыва на заводе
Мэр города Чачак в Сербии, на оборонном предприятии в котором в субботу вечером произошли взрывы - Милун Тодорович - объявил эвакуацию из близлежащих улиц. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T22:30
2021-06-19T22:33
небойша стефанович
александр вучич
сербия
в мире
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БЕЛГРАД, 19 июн – РИА Новости. Мэр города Чачак в Сербии, на оборонном предприятии в котором в субботу вечером произошли взрывы - Милун Тодорович - объявил эвакуацию из близлежащих улиц.Национальное телевидение Сербии передало вечером в субботу, что около 20.00 (21.00 мск) под Чачаком произошел сильный взрыв, вслед за ним несколько поменьше. Над фабрикой "Слобода" возникло облако дыма, в соцсетях появились его фотографии. По данным СМИ, при взрыве два работника фабрики получили легкие травмы, один из них доставлен в больницу города Чачак. На месте работают экстренные службы, число пострадавших может быть не окончательным."В связи со взрывом в компании "Слобода" необходимо чтобы все граждане, которые живут близ фабрики, срочно эвакуировались из своих домов. Место для эвакуации – городской стадион", - объявил градоначальник в соцсетях.На оборонном предприятии "Слобода" в Чачаке в ночь на 4 июня произошел пожар и серия взрывов. Министр обороны Небойша Стефанович сообщил тогда, что ранее предприятие заключило договоры на поставку оружия за рубеж более чем на 50 миллионов евро в 2021 году. Он указал, что вопреки распространившейся информации на загоревшемся складе не было артиллерийских снарядов, "только элементы взрывателей". Склад гасили три армейских вертолета, которые за 50 часов сбросили 110 тонн воды.По данным властей Чачака, первые взрывы на складе боеприпасов оборонного предприятия "Слобода" начались в ночь на 4 июня около 1.30 по местному времени (2.30 мск). Третья смена работников фабрики и жители близлежащих домов были эвакуированы или прятались в подвалах домов. Ущерб от взрывов на оборонном предприятии, по предварительной оценке, которую привел президент Сербии Александр Вучич, составляет от полутора до двух миллионов евро. Предприятие вернулось к работе 8 июня.
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небойша стефанович, александр вучич, сербия, в мире
Мэр города в Сербии объявил эвакуацию после взрыва на заводе
22:30 19.06.2021 (обновлено: 22:33 19.06.2021)
 
© Depositphotos / VladimirNenezicВид на Белград
Вид на Белград - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© Depositphotos / VladimirNenezic

Мэр города Чачак в Сербии объявил эвакуацию после взрыва на заводе

Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 19 июн – РИА Новости. Мэр города Чачак в Сербии, на оборонном предприятии в котором в субботу вечером произошли взрывы - Милун Тодорович - объявил эвакуацию из близлежащих улиц.
Национальное телевидение Сербии передало вечером в субботу, что около 20.00 (21.00 мск) под Чачаком произошел сильный взрыв, вслед за ним несколько поменьше. Над фабрикой "Слобода" возникло облако дыма, в соцсетях появились его фотографии. По данным СМИ, при взрыве два работника фабрики получили легкие травмы, один из них доставлен в больницу города Чачак. На месте работают экстренные службы, число пострадавших может быть не окончательным.
"В связи со взрывом в компании "Слобода" необходимо чтобы все граждане, которые живут близ фабрики, срочно эвакуировались из своих домов. Место для эвакуации – городской стадион", - объявил градоначальник в соцсетях.
На оборонном предприятии "Слобода" в Чачаке в ночь на 4 июня произошел пожар и серия взрывов. Министр обороны Небойша Стефанович сообщил тогда, что ранее предприятие заключило договоры на поставку оружия за рубеж более чем на 50 миллионов евро в 2021 году. Он указал, что вопреки распространившейся информации на загоревшемся складе не было артиллерийских снарядов, "только элементы взрывателей". Склад гасили три армейских вертолета, которые за 50 часов сбросили 110 тонн воды.
По данным властей Чачака, первые взрывы на складе боеприпасов оборонного предприятия "Слобода" начались в ночь на 4 июня около 1.30 по местному времени (2.30 мск). Третья смена работников фабрики и жители близлежащих домов были эвакуированы или прятались в подвалах домов. Ущерб от взрывов на оборонном предприятии, по предварительной оценке, которую привел президент Сербии Александр Вучич, составляет от полутора до двух миллионов евро. Предприятие вернулось к работе 8 июня.
 
Небойша СтефановичАлександр ВучичСербияВ мире
 
 
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