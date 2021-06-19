https://ria.ru/20210619/vypuskniki-1737694537.html

Путин пожелал успехов выпускникам

Путин пожелал успехов выпускникам - РИА Новости, 19.06.2021

Путин пожелал успехов выпускникам

Президент России Владимир Путин пожелал успехов выпускникам школ, вузов и колледжей и отметил, что власти будут делать все, чтобы у них была возможность... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T15:01

2021-06-19T15:01

2021-06-19T15:01

единая россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успехов выпускникам школ, вузов и колледжей и отметил, что власти будут делать все, чтобы у них была возможность раскрыть свои таланты.Путин в субботу выступает на съезде "Единой России"."Учебный год в школах, вузах, колледжах завершается. Хочу пожелать успехов выпускникам, которым предстоит определять свой путь в жизни. Уважаемые друзья, ваша энергия, знания нужны нашей большой стране. И мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы у вас была возможность раскрыть свои таланты, реализовать свой потенциал у себя, чтобы вы были востребованы в своем регионе, городе, поселке", — сказал Путин."Именно поэтому в последние годы мы не только активно помогаем регионам, но и запускаем новые инструменты региональной поддержки. Инструменты развития регионов", - добавил он.

https://ria.ru/20210618/vypusknoy-1737545604.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единая россия, владимир путин, общество