https://ria.ru/20210619/vypuskniki-1737694537.html
Путин пожелал успехов выпускникам
Путин пожелал успехов выпускникам - РИА Новости, 19.06.2021
Путин пожелал успехов выпускникам
Президент России Владимир Путин пожелал успехов выпускникам школ, вузов и колледжей и отметил, что власти будут делать все, чтобы у них была возможность... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T15:01
2021-06-19T15:01
2021-06-19T15:01
единая россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успехов выпускникам школ, вузов и колледжей и отметил, что власти будут делать все, чтобы у них была возможность раскрыть свои таланты.Путин в субботу выступает на съезде "Единой России"."Учебный год в школах, вузах, колледжах завершается. Хочу пожелать успехов выпускникам, которым предстоит определять свой путь в жизни. Уважаемые друзья, ваша энергия, знания нужны нашей большой стране. И мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы у вас была возможность раскрыть свои таланты, реализовать свой потенциал у себя, чтобы вы были востребованы в своем регионе, городе, поселке", — сказал Путин."Именно поэтому в последние годы мы не только активно помогаем регионам, но и запускаем новые инструменты региональной поддержки. Инструменты развития регионов", - добавил он.
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единая россия, владимир путин, общество
Путин пожелал успехов выпускникам
Президент России Владимир Путин пожелал успехов выпускникам
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
пожелал успехов выпускникам школ, вузов и колледжей и отметил, что власти будут делать все, чтобы у них была возможность раскрыть свои таланты.
Путин в субботу выступает на съезде "Единой России
".
"Учебный год в школах, вузах, колледжах завершается. Хочу пожелать успехов выпускникам, которым предстоит определять свой путь в жизни. Уважаемые друзья, ваша энергия, знания нужны нашей большой стране. И мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы у вас была возможность раскрыть свои таланты, реализовать свой потенциал у себя, чтобы вы были востребованы в своем регионе, городе, поселке", — сказал Путин.
"Именно поэтому в последние годы мы не только активно помогаем регионам, но и запускаем новые инструменты региональной поддержки. Инструменты развития регионов", - добавил он.