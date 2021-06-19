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Кузнецова предложила выплачивать декретные бабушкам и дедушкам
Кузнецова предложила выплачивать декретные бабушкам и дедушкам - РИА Новости, 19.06.2021
Кузнецова предложила выплачивать декретные бабушкам и дедушкам
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, выступая на съезде "Единой России", предложила установить выплаты для бабушек и дедушек, которые помогают с... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T17:01
2021-06-19T17:01
2021-06-19T17:25
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анна кузнецова
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, выступая на съезде "Единой России", предложила установить выплаты для бабушек и дедушек, которые помогают с детьми.Омбудсмен также выступила за увеличение материнского капитала и расширение форм поддержки."Очень важно уважительно относиться к труду родителей — например, те годы, которые папа, мама тратят на воспитание детей, учитывать в стаже. Конечно, мы понимаем, что это было бы очень важно для многодетной семьи, но, мне кажется, эта мера поддержки может быть актуальной для многих семей", — добавила Кузнецова.Сегодня на съезде ЕР в Москве Владимир Путин предложил членам партии включить Анну Кузнецову в первую пятерку списка кандидатов на выборы в Госдуму.
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россия, анна кузнецова, единая россия, владимир путин, москва, общество
Кузнецова предложила выплачивать декретные бабушкам и дедушкам
17:01 19.06.2021 (обновлено: 17:25 19.06.2021)
Уполномоченный по правам ребенка Кузнецова предложила выплачивать декретные бабушкам и дедушкам
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости.
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова
, выступая на съезде "Единой России", предложила установить выплаты для бабушек и дедушек, которые помогают с детьми.
"Не могу не сказать о той традиции, которая сложилась в России, — помощь наших бабушек и дедушек в воспитании семей. Почему бы их не поддержать и не предусмотреть на этот период специальные декретные выплаты для бабушек и дедушек? Это тоже могло бы служить большим подспорьем, в том числе и для молодых семей особенно".
Анна Кузнецова
уполномоченный по правам ребенка
Омбудсмен также выступила за увеличение материнского капитала и расширение форм поддержки.
"Очень важно уважительно относиться к труду родителей — например, те годы, которые папа, мама тратят на воспитание детей, учитывать в стаже. Конечно, мы понимаем, что это было бы очень важно для многодетной семьи, но, мне кажется, эта мера поддержки может быть актуальной для многих семей", — добавила Кузнецова.
Сегодня на съезде ЕР в Москве Владимир Путин предложил членам партии включить Анну Кузнецову в первую пятерку списка кандидатов на выборы в Госдуму.