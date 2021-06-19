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Кузнецова предложила выплачивать декретные бабушкам и дедушкам

Кузнецова предложила выплачивать декретные бабушкам и дедушкам - РИА Новости, 19.06.2021

Кузнецова предложила выплачивать декретные бабушкам и дедушкам

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, выступая на съезде "Единой России", предложила установить выплаты для бабушек и дедушек, которые помогают с... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T17:01

2021-06-19T17:01

2021-06-19T17:25

россия

анна кузнецова

единая россия

владимир путин

москва

общество

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, выступая на съезде "Единой России", предложила установить выплаты для бабушек и дедушек, которые помогают с детьми.Омбудсмен также выступила за увеличение материнского капитала и расширение форм поддержки."Очень важно уважительно относиться к труду родителей — например, те годы, которые папа, мама тратят на воспитание детей, учитывать в стаже. Конечно, мы понимаем, что это было бы очень важно для многодетной семьи, но, мне кажется, эта мера поддержки может быть актуальной для многих семей", — добавила Кузнецова.Сегодня на съезде ЕР в Москве Владимир Путин предложил членам партии включить Анну Кузнецову в первую пятерку списка кандидатов на выборы в Госдуму.

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2021

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россия, анна кузнецова, единая россия, владимир путин, москва, общество