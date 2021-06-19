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Кузнецова предложила выплачивать декретные бабушкам и дедушкам
Кузнецова предложила выплачивать декретные бабушкам и дедушкам - РИА Новости, 19.06.2021
Кузнецова предложила выплачивать декретные бабушкам и дедушкам
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, выступая на съезде "Единой России", предложила установить выплаты для бабушек и дедушек, которые помогают с... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T17:01
2021-06-19T17:25
россия
анна кузнецова
единая россия
владимир путин
москва
общество
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, выступая на съезде "Единой России", предложила установить выплаты для бабушек и дедушек, которые помогают с детьми.Омбудсмен также выступила за увеличение материнского капитала и расширение форм поддержки."Очень важно уважительно относиться к труду родителей — например, те годы, которые папа, мама тратят на воспитание детей, учитывать в стаже. Конечно, мы понимаем, что это было бы очень важно для многодетной семьи, но, мне кажется, эта мера поддержки может быть актуальной для многих семей", — добавила Кузнецова.Сегодня на съезде ЕР в Москве Владимир Путин предложил членам партии включить Анну Кузнецову в первую пятерку списка кандидатов на выборы в Госдуму.
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россия, анна кузнецова, единая россия, владимир путин, москва, общество
Кузнецова предложила выплачивать декретные бабушкам и дедушкам
17:01 19.06.2021 (обновлено: 17:25 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкУполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова в МИА "Россия сегодня"
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Уполномоченный по правам ребенка Кузнецова предложила выплачивать декретные бабушкам и дедушкам

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, выступая на съезде "Единой России", предложила установить выплаты для бабушек и дедушек, которые помогают с детьми.

"Не могу не сказать о той традиции, которая сложилась в России, — помощь наших бабушек и дедушек в воспитании семей. Почему бы их не поддержать и не предусмотреть на этот период специальные декретные выплаты для бабушек и дедушек? Это тоже могло бы служить большим подспорьем, в том числе и для молодых семей особенно".

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня
Анна Кузнецова
уполномоченный по правам ребенка
Омбудсмен также выступила за увеличение материнского капитала и расширение форм поддержки.
"Очень важно уважительно относиться к труду родителей — например, те годы, которые папа, мама тратят на воспитание детей, учитывать в стаже. Конечно, мы понимаем, что это было бы очень важно для многодетной семьи, но, мне кажется, эта мера поддержки может быть актуальной для многих семей", — добавила Кузнецова.
Сегодня на съезде ЕР в Москве Владимир Путин предложил членам партии включить Анну Кузнецову в первую пятерку списка кандидатов на выборы в Госдуму.
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