https://ria.ru/20210619/vybory-1737699275.html
Путин назвал избирательную кампанию испытанием политической системы
Путин назвал избирательную кампанию испытанием политической системы - РИА Новости, 19.06.2021
Путин назвал избирательную кампанию испытанием политической системы
Избирательная кампания – всегда испытание и проверка на прочность политической системы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T15:31
2021-06-19T15:31
2021-06-19T15:31
россия
единая россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Избирательная кампания – всегда испытание и проверка на прочность политической системы, заявил президент России Владимир Путин."Наша общая задача сделать все, чтобы выборы прошли честно и в соответствии с законом, чтобы их результаты выражали истинную волю народа, пользовались безусловным доверием со стороны граждан страны", - отметил президент.
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россия, единая россия, владимир путин, политика
Путин назвал избирательную кампанию испытанием политической системы
Путин назвал избирательную кампанию испытанием и проверкой на прочность политической системы