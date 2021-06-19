Путин назвал избирательную кампанию испытанием политической системы

"Избирательная кампания - это всегда испытание, в том числе для политической системы в целом. Она проверяется на прочность, эффективность. У "Единой России" и здесь особая роль. Партия-лидер обязана быть примером в создании атмосферы открытого, конкурентного политического состязания", - сказал Путин на съезде ЕР.