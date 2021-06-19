Роухани поздравил Ибрахима Раиси с победой на президентских выборах
11:59 19.06.2021 (обновлено: 15:53 19.06.2021)
© AP Photo / Iranian Presidency OfficeПрезидент Ирана Хасан Рухани и победитель президентских выборов Эбрагим Раиси на пресс-конференции после объявления результатов выборов
© AP Photo / Iranian Presidency Office
Действующий президент Ирана Роухани поздравил Ибрахима Раиси с победой на президентских выборах
ТЕГЕРАН, 19 июн — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани встретился со своим фактическим преемником на посту главы государства Ибрахимом Раиси, поздравив его с победой на выборах, сообщил пресс-секретарь Роухани Алиреза Моези.
В пятницу в Иране прошли президентские выборы. Голосование изначально планировалось закончить в полночь, однако власти продлили работу участков до 02:00 субботы (00:30 мск).
По предварительным данным, лидирует глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси, набравший на данный момент более 62 процентов голосов — 17,8 миллиона из 28,6 миллиона. Все конкуренты Раиси уже признали его победу.
Президент Ирана, занимающий второй по значимости в стране пост после Верховного лидера, избирается на четыре года всеобщим тайным прямым голосованием и не может находиться на своем посту более двух сроков подряд. Для победы кандидату нужно набрать как минимум 50 процентов плюс один голос от общего числа проголосовавших. Порога явки на выборах нет.
За пост изначально боролись семь кандидатов, однако трое из них сняли свои кандидатуры. Борьба развернулась между Раиси, двумя политиками-консерваторами — секретарем совета по целесообразности принимаемых решений Мохсеном Резаи и вице-председателем парламента Ирана Хосейном Газизаде Хашеми, а также реформатором и бывшим главой Центробанка Ирана Абдольнасером Хеммати.
Действующий президент Хасан Роухани не принимает участия в выборах, поскольку подходит к концу его второй срок в этой должности.
Раиси поддерживает Верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
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