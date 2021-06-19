Кандидат в президенты Ирана поздравил Ибрахима Раиси с победой на выборах
© REUTERS / WANA / Majid AsgaripourКандидат в президенты Ирана Ибрахим Раиси во время предвыборного митинга в Тегеране
Кандидат в президенты Ирана Мохсен Резаи поздравил Ибрахима Раиси с победой на выборах
ТЕГЕРАН, 19 июн – РИА Новости. Кандидат в президенты Ирана Мохсен Резаи поздравил главу судебной власти Ибрахима Раиси с победой на президентских выборах, сообщает агентство ISNA.
В пятницу в Иране прошли президентские выборы.
"Поздравляю верховного лидера, народ Ирана и народного избранника, своего брата Ибрахима Раиси", - приводит агентство письмо Резаи, направленное главе судебной власти.
За пост иранского лидера изначально боролись семь кандидатов, однако трое из них сняли свои кандидатуры. Борьба развернулась между главой судебной власти Ирана Ибрахимом Раиси, двумя другими политиками-консерваторами – секретарем Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсеном Резаи и вице-председателем парламента Ирана Хосейном Газизаде Хашеми, а также реформатором и бывшим главой центробанка Ирана Абдольнасером Хеммати.
Действующий президент Хасан Роухани не принимает участия в выборах, поскольку подходит к концу его второй срок в этой должности. Эксперты считают, что победу одержит глава судебной власти Ибрахим Раиси, которого поддерживает верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
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