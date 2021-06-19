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Кандидат в президенты Ирана поздравил Ибрахима Раиси с победой на выборах

Кандидат в президенты Ирана поздравил Ибрахима Раиси с победой на выборах - РИА Новости, 19.06.2021

Кандидат в президенты Ирана поздравил Ибрахима Раиси с победой на выборах

Кандидат в президенты Ирана Мохсен Резаи поздравил главу судебной власти Ибрахима Раиси с победой на президентских выборах, сообщает агентство ISNA. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T08:08

2021-06-19T08:08

2021-06-19T08:08

парламент ирана

хасан роухани

али хаменеи

иран

в мире

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ТЕГЕРАН, 19 июн – РИА Новости. Кандидат в президенты Ирана Мохсен Резаи поздравил главу судебной власти Ибрахима Раиси с победой на президентских выборах, сообщает агентство ISNA.В пятницу в Иране прошли президентские выборы.За пост иранского лидера изначально боролись семь кандидатов, однако трое из них сняли свои кандидатуры. Борьба развернулась между главой судебной власти Ирана Ибрахимом Раиси, двумя другими политиками-консерваторами – секретарем Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсеном Резаи и вице-председателем парламента Ирана Хосейном Газизаде Хашеми, а также реформатором и бывшим главой центробанка Ирана Абдольнасером Хеммати.Действующий президент Хасан Роухани не принимает участия в выборах, поскольку подходит к концу его второй срок в этой должности. Эксперты считают, что победу одержит глава судебной власти Ибрахим Раиси, которого поддерживает верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

https://ria.ru/20210618/vybory-1737249357.html

иран

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парламент ирана, хасан роухани, али хаменеи, иран, в мире