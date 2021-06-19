https://ria.ru/20210619/vrach-1737657237.html

Врач предостерег от опасной для здоровья ошибки на отдыхе за границей

Врач предостерег от опасной для здоровья ошибки на отдыхе за границей - РИА Новости, 19.06.2021

Врач предостерег от опасной для здоровья ошибки на отдыхе за границей

При отдыхе за границей стоит обращать внимание на состав блюд и заведение, где их готовят, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T06:07

2021-06-19T06:07

2021-06-19T06:27

туризм

россия

андрей тяжельников

москва

общество

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. При отдыхе за границей стоит обращать внимание на состав блюд и заведение, где их готовят, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников."Непривычную для себя еду в другой стране можно пробовать, если заведение, где ее готовят, не вызывает сомнений. Кроме того, необходимо интересоваться ингредиентами блюд. В них могут быть продукты, вызывающие у вас аллергию или непереносимость. В целом лучше воздерживаться от всего, что вызывает сомнения. Любая ситуация, связанная с ухудшением здоровья вдали от дома, неприятна, а бывает и опасной", - сказал Тяжельников.

https://ria.ru/20210330/uzbekistan-1602856598.html

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россия, андрей тяжельников, москва, общество