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Врач предостерег от опасной для здоровья ошибки на отдыхе за границей
Врач предостерег от опасной для здоровья ошибки на отдыхе за границей - РИА Новости, 19.06.2021
Врач предостерег от опасной для здоровья ошибки на отдыхе за границей
При отдыхе за границей стоит обращать внимание на состав блюд и заведение, где их готовят, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T06:07
2021-06-19T06:07
2021-06-19T06:27
туризм
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андрей тяжельников
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. При отдыхе за границей стоит обращать внимание на состав блюд и заведение, где их готовят, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников."Непривычную для себя еду в другой стране можно пробовать, если заведение, где ее готовят, не вызывает сомнений. Кроме того, необходимо интересоваться ингредиентами блюд. В них могут быть продукты, вызывающие у вас аллергию или непереносимость. В целом лучше воздерживаться от всего, что вызывает сомнения. Любая ситуация, связанная с ухудшением здоровья вдали от дома, неприятна, а бывает и опасной", - сказал Тяжельников.
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россия, андрей тяжельников, москва, общество
Врач предостерег от опасной для здоровья ошибки на отдыхе за границей
06:07 19.06.2021 (обновлено: 06:27 19.06.2021)
Врач Андрей Тяжельников призвал обращать внимание на состав блюд в зарубежных ресторанах