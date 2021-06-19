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В Тульской области погиб водитель микроавтобуса, столкнувшегося с фурой
В Тульской области погиб водитель микроавтобуса, столкнувшегося с фурой - РИА Новости, 19.06.2021
В Тульской области погиб водитель микроавтобуса, столкнувшегося с фурой
Водитель микроавтобуса, в который, по предварительным данным, въехал грузовик в Тульской области, скончался, шесть пассажиров госпитализированы, сообщила... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T22:24
2021-06-19T22:24
следственный комитет россии (ск рф)
тульская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Водитель микроавтобуса, в который, по предварительным данным, въехал грузовик в Тульской области, скончался, шесть пассажиров госпитализированы, сообщила областная прокуратура.Ранее сообщалось, что ДТП произошло в субботу на трассе М2 "Крым" в Щекинском районе Тульской области. По предварительным данным, грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. УМВД сообщало о семи пострадавших.Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, максимальная санкция – лишение свободы на 5 лет), прокуратура взяла расследование под свой контроль.Надзорное ведомство проверит перевозчика. Пока известно, что микроавтобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, перевозящему пассажиров по маршруту "Карамышево-Щекино", говорится в сообщении.К расследованию инцидента подключилось СУ СК по региону. "Следователи… организовали доследственную проверку на предмет установления признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, максимальная санкция – лишение свободы на 10 лет)", - информирует региональное следственное управление.
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следственный комитет россии (ск рф), тульская область, происшествия
В Тульской области погиб водитель микроавтобуса, столкнувшегося с фурой
22:24 19.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В Тульской области погиб водитель микроавтобуса, столкнувшегося с фурой

Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Водитель микроавтобуса, в который, по предварительным данным, въехал грузовик в Тульской области, скончался, шесть пассажиров госпитализированы, сообщила областная прокуратура.
Ранее сообщалось, что ДТП произошло в субботу на трассе М2 "Крым" в Щекинском районе Тульской области. По предварительным данным, грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. УМВД сообщало о семи пострадавших.

"В результате происшествия водитель автобуса погиб, еще шесть человек, среди которых трехлетний ребенок, получили различные травмы. Все доставлены в медицинское учреждение", - информирует прокуратура.

Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, максимальная санкция – лишение свободы на 5 лет), прокуратура взяла расследование под свой контроль.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
Вчера, 19:40
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Надзорное ведомство проверит перевозчика. Пока известно, что микроавтобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, перевозящему пассажиров по маршруту "Карамышево-Щекино", говорится в сообщении.
К расследованию инцидента подключилось СУ СК по региону. "Следователи… организовали доследственную проверку на предмет установления признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, максимальная санкция – лишение свободы на 10 лет)", - информирует региональное следственное управление.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Тульская областьПроисшествия
 
 
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