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Во Франции упал и взорвался самолет, два человека погибли
Во Франции упал и взорвался самолет, два человека погибли - РИА Новости, 19.06.2021
Во Франции упал и взорвался самолет, два человека погибли
Легкомоторный туристический самолет упал в департаменте Савойя на востоке Франции и взорвался, в результате чего два человека, находившиеся на борту, погибли,... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T14:13
2021-06-19T14:13
2021-06-19T14:13
франция
происшествия
в мире
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ПАРИЖ, 19 июн - РИА Новости. Легкомоторный туристический самолет упал в департаменте Савойя на востоке Франции и взорвался, в результате чего два человека, находившиеся на борту, погибли, сообщили местные власти.По данным префектуры Савойи, самолет рухнул в пятницу вечером в горах массива Бож (Bauges) на высоте примерно 1,1 тысячи метров. О крушении экстренные службы оповестил очевидец.На место крушения отправились следователи жандармерии по вопросам авиатранспорта, они должны установить обстоятельства произошедшего. Префект департамента Паскаль Боло выразил свои соболезнования семьям погибших.
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франция, происшествия, в мире
Во Франции упал и взорвался самолет, два человека погибли
Два человека погибли при взрыве легкомоторного самолета во Франции