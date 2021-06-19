https://ria.ru/20210619/vertolet-1737687363.html

Во Франции упал и взорвался самолет, два человека погибли

Во Франции упал и взорвался самолет, два человека погибли - РИА Новости, 19.06.2021

Во Франции упал и взорвался самолет, два человека погибли

Легкомоторный туристический самолет упал в департаменте Савойя на востоке Франции и взорвался, в результате чего два человека, находившиеся на борту, погибли,... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T14:13

2021-06-19T14:13

2021-06-19T14:13

франция

происшествия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564431689_1:0:3107:1747_1920x0_80_0_0_6426dd0019cd29dedc323f7b2d45577f.jpg

ПАРИЖ, 19 июн - РИА Новости. Легкомоторный туристический самолет упал в департаменте Савойя на востоке Франции и взорвался, в результате чего два человека, находившиеся на борту, погибли, сообщили местные власти.По данным префектуры Савойи, самолет рухнул в пятницу вечером в горах массива Бож (Bauges) на высоте примерно 1,1 тысячи метров. О крушении экстренные службы оповестил очевидец.На место крушения отправились следователи жандармерии по вопросам авиатранспорта, они должны установить обстоятельства произошедшего. Префект департамента Паскаль Боло выразил свои соболезнования семьям погибших.

https://ria.ru/20210619/vertolet-1737682810.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, происшествия, в мире