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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210619/vaktsinatsiya-1737664309.html
Гинцбург назвал плюсы ревакцинации "Спутником Лайт"
Гинцбург назвал плюсы ревакцинации "Спутником Лайт" - РИА Новости, 19.06.2021
Гинцбург назвал плюсы ревакцинации "Спутником Лайт"
Ревакцинацию "Спутником V" можно делать, никаких проблем с этим нет, "Спутник Лайт" подходит для того, чтобы поднять уровень антител до величины, защищающей от... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T09:08
2021-06-19T09:08
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Ревакцинацию "Спутником V" можно делать, никаких проблем с этим нет, "Спутник Лайт" подходит для того, чтобы поднять уровень антител до величины, защищающей от всех циркулирующих штаммов, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он отметил, что инъекция вакцины "Спутник Лайт" приведет к тому, что уровень антител будет поднят до той величины, которая будет защищать от всех циркулирующих на сегодняшний день штаммов.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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вакцина "спутник лайт", вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Гинцбург назвал плюсы ревакцинации "Спутником Лайт"
09:08 19.06.2021
 
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит контейнер с вакциной "Спутник Лайт" во время клинических исследований
Медицинский работник держит контейнер с вакциной Спутник Лайт во время клинических исследований - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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Гинцбург заявил, что ревакцинация "Спутником Лайт" защищает от известных штаммов коронавируса

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Ревакцинацию "Спутником V" можно делать, никаких проблем с этим нет, "Спутник Лайт" подходит для того, чтобы поднять уровень антител до величины, защищающей от всех циркулирующих штаммов, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Ревакцинацию "Спутником V" можно делать. Никаких проблем абсолютно нет. В настоящее время зарегистрирован так называемый однокомпонентный вариант вакцины - "Спутник Лайт". Он зарегистрирован в том числе для того, чтобы поднять уровень антител до более высокого в тех случаях, когда падает уровень антител после болезни или со временем после вакцинирования", - сказал Гинцбург.
Он отметил, что инъекция вакцины "Спутник Лайт" приведет к тому, что уровень антител будет поднят до той величины, которая будет защищать от всех циркулирующих на сегодняшний день штаммов.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник Лайт"Вакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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