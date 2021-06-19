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Гинцбург назвал плюсы ревакцинации "Спутником Лайт"

Гинцбург назвал плюсы ревакцинации "Спутником Лайт" - РИА Новости, 19.06.2021

Гинцбург назвал плюсы ревакцинации "Спутником Лайт"

Ревакцинацию "Спутником V" можно делать, никаких проблем с этим нет, "Спутник Лайт" подходит для того, чтобы поднять уровень антител до величины, защищающей от... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T09:08

2021-06-19T09:08

2021-06-19T09:08

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Ревакцинацию "Спутником V" можно делать, никаких проблем с этим нет, "Спутник Лайт" подходит для того, чтобы поднять уровень антител до величины, защищающей от всех циркулирующих штаммов, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он отметил, что инъекция вакцины "Спутник Лайт" приведет к тому, что уровень антител будет поднят до той величины, которая будет защищать от всех циркулирующих на сегодняшний день штаммов.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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вакцина "спутник лайт", вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество