Гинцбург назвал плюсы ревакцинации "Спутником Лайт"
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит контейнер с вакциной "Спутник Лайт" во время клинических исследований
Гинцбург заявил, что ревакцинация "Спутником Лайт" защищает от известных штаммов коронавируса
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Ревакцинацию "Спутником V" можно делать, никаких проблем с этим нет, "Спутник Лайт" подходит для того, чтобы поднять уровень антител до величины, защищающей от всех циркулирующих штаммов, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Ревакцинацию "Спутником V" можно делать. Никаких проблем абсолютно нет. В настоящее время зарегистрирован так называемый однокомпонентный вариант вакцины - "Спутник Лайт". Он зарегистрирован в том числе для того, чтобы поднять уровень антител до более высокого в тех случаях, когда падает уровень антител после болезни или со временем после вакцинирования", - сказал Гинцбург.
Он отметил, что инъекция вакцины "Спутник Лайт" приведет к тому, что уровень антител будет поднят до той величины, которая будет защищать от всех циркулирующих на сегодняшний день штаммов.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".