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Под Нижним Новгородом задержали подозреваемого в убийстве девушки из США
Под Нижним Новгородом задержали подозреваемого в убийстве девушки из США - РИА Новости, 19.06.2021
Под Нижним Новгородом задержали подозреваемого в убийстве девушки из США
Задержан подозреваемый в убийстве иностранной студентки в Нижегородской области, им оказался неоднократно судимый местный житель, сообщается на сайте СК России. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T09:32
2021-06-19T11:50
россия
борский район
бор
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
происшествия
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Задержан подозреваемый в убийстве иностранной студентки в Нижегородской области, им оказался неоднократно судимый местный житель, сообщается на сайте СК России.Ранее в группах местных поисково-спасательных отрядов была опубликована ориентировка с просьбой помочь в поисках 34-летней Кетрин Сироу. Как сообщил РИА Новости координатор поисково-спасательного отряда "Волонтер НН" Сергей Шухрин, девушка приехала в Нижегородскую область из Калифорнии, училась на адвоката в университете. Было заведено дело по статье "Убийство". В субботу волонтеры сообщили, что найдено тело девушки."По подозрению в совершении убийства задержан ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления житель Борского района Нижегородской области, 1977 года рождения", — говорится в сообщении.Отмечается, что мужчина сотрудничает со следствием."В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении фигуранту уголовного дела обвинения и избрании меры пресечения", — добавляется в сообщении.Ранее сообщалось, что 15 июня из квартиры в городе Бор ушла и не вернулась 34-летняя иностранная гражданка и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Установлено, что пропавшая с 2019 года проживала в квартире в городе Бор, обучалась в магистратуре Нижегородского университета имени Лобачевского. Последний раз выходила на связь с матерью по телефону 15 июня, сообщив, что передвигается на автомашине с неизвестными.
https://ria.ru/20210619/poiski-1737661960.html
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россия
борский район
бор
нижегородская область
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россия, борский район, бор, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, происшествия
Под Нижним Новгородом задержали подозреваемого в убийстве девушки из США
09:32 19.06.2021 (обновлено: 11:50 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве студентки из США

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Задержан подозреваемый в убийстве иностранной студентки в Нижегородской области, им оказался неоднократно судимый местный житель, сообщается на сайте СК России.
Ранее в группах местных поисково-спасательных отрядов была опубликована ориентировка с просьбой помочь в поисках 34-летней Кетрин Сироу. Как сообщил РИА Новости координатор поисково-спасательного отряда "Волонтер НН" Сергей Шухрин, девушка приехала в Нижегородскую область из Калифорнии, училась на адвоката в университете. Было заведено дело по статье "Убийство". В субботу волонтеры сообщили, что найдено тело девушки.
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
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"По подозрению в совершении убийства задержан ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления житель Борского района Нижегородской области, 1977 года рождения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина сотрудничает со следствием.
"В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении фигуранту уголовного дела обвинения и избрании меры пресечения", — добавляется в сообщении.
Ранее сообщалось, что 15 июня из квартиры в городе Бор ушла и не вернулась 34-летняя иностранная гражданка и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Установлено, что пропавшая с 2019 года проживала в квартире в городе Бор, обучалась в магистратуре Нижегородского университета имени Лобачевского. Последний раз выходила на связь с матерью по телефону 15 июня, сообщив, что передвигается на автомашине с неизвестными.
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