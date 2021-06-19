https://ria.ru/20210619/ubiystvo-1737666784.html

Под Нижним Новгородом задержали подозреваемого в убийстве девушки из США

Под Нижним Новгородом задержали подозреваемого в убийстве девушки из США - РИА Новости, 19.06.2021

Под Нижним Новгородом задержали подозреваемого в убийстве девушки из США

Задержан подозреваемый в убийстве иностранной студентки в Нижегородской области, им оказался неоднократно судимый местный житель, сообщается на сайте СК России. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T09:32

2021-06-19T09:32

2021-06-19T11:50

россия

борский район

бор

следственный комитет россии (ск рф)

нижегородская область

происшествия

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Задержан подозреваемый в убийстве иностранной студентки в Нижегородской области, им оказался неоднократно судимый местный житель, сообщается на сайте СК России.Ранее в группах местных поисково-спасательных отрядов была опубликована ориентировка с просьбой помочь в поисках 34-летней Кетрин Сироу. Как сообщил РИА Новости координатор поисково-спасательного отряда "Волонтер НН" Сергей Шухрин, девушка приехала в Нижегородскую область из Калифорнии, училась на адвоката в университете. Было заведено дело по статье "Убийство". В субботу волонтеры сообщили, что найдено тело девушки."По подозрению в совершении убийства задержан ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления житель Борского района Нижегородской области, 1977 года рождения", — говорится в сообщении.Отмечается, что мужчина сотрудничает со следствием."В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении фигуранту уголовного дела обвинения и избрании меры пресечения", — добавляется в сообщении.Ранее сообщалось, что 15 июня из квартиры в городе Бор ушла и не вернулась 34-летняя иностранная гражданка и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Установлено, что пропавшая с 2019 года проживала в квартире в городе Бор, обучалась в магистратуре Нижегородского университета имени Лобачевского. Последний раз выходила на связь с матерью по телефону 15 июня, сообщив, что передвигается на автомашине с неизвестными.

https://ria.ru/20210619/poiski-1737661960.html

https://ria.ru/20210618/ubiystvo-1737550498.html

россия

борский район

бор

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, борский район, бор, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, происшествия