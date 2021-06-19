Под Нижним Новгородом задержали подозреваемого в убийстве девушки из США
09:32 19.06.2021 (обновлено: 11:50 19.06.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве студентки из США
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Задержан подозреваемый в убийстве иностранной студентки в Нижегородской области, им оказался неоднократно судимый местный житель, сообщается на сайте СК России.
Ранее в группах местных поисково-спасательных отрядов была опубликована ориентировка с просьбой помочь в поисках 34-летней Кетрин Сироу. Как сообщил РИА Новости координатор поисково-спасательного отряда "Волонтер НН" Сергей Шухрин, девушка приехала в Нижегородскую область из Калифорнии, училась на адвоката в университете. Было заведено дело по статье "Убийство". В субботу волонтеры сообщили, что найдено тело девушки.
"По подозрению в совершении убийства задержан ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления житель Борского района Нижегородской области, 1977 года рождения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина сотрудничает со следствием.
"В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении фигуранту уголовного дела обвинения и избрании меры пресечения", — добавляется в сообщении.
Ранее сообщалось, что 15 июня из квартиры в городе Бор ушла и не вернулась 34-летняя иностранная гражданка и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Установлено, что пропавшая с 2019 года проживала в квартире в городе Бор, обучалась в магистратуре Нижегородского университета имени Лобачевского. Последний раз выходила на связь с матерью по телефону 15 июня, сообщив, что передвигается на автомашине с неизвестными.