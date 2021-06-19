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Чилингаров возглавил список "Единой России" от Тувы
Чилингаров возглавил список "Единой России" от Тувы - РИА Новости, 19.06.2021
Чилингаров возглавил список "Единой России" от Тувы
Депутат Госдумы, исследователь-полярник Артур Чилингаров возглавил список партии "Единая Россия" от Тувы, который ранее возглавляла депутат Лариса Шойгу, РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T16:48
2021-06-19T17:08
россия
единая россия
артур чилингаров
политика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы, исследователь-полярник Артур Чилингаров возглавил список партии "Единая Россия" от Тувы, который ранее возглавляла депутат Лариса Шойгу,Список кандидатов для тайного голосования по выдвижению федерального списка на предстоящие выборы в Госдуму огласили в субботу на съезде ЕР.Шойгу скончалась 10 июня после тяжелой и продолжительной болезни.Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Голосование на выборах в ГД и на иных выборах в единый день голосования пройдет с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК
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россия, единая россия, артур чилингаров, политика
Чилингаров возглавил список "Единой России" от Тувы
16:48 19.06.2021 (обновлено: 17:08 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен комитета Государственной Думы РФ по международным делам Артур Чилингаров на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Артур Чилингаров на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Артур Чилингаров возглавил список "Единой России" от Тувы, который возглавляла Лариса Шойгу

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы, исследователь-полярник Артур Чилингаров возглавил список партии "Единая Россия" от Тувы, который ранее возглавляла депутат Лариса Шойгу,
Список кандидатов для тайного голосования по выдвижению федерального списка на предстоящие выборы в Госдуму огласили в субботу на съезде ЕР.
Шойгу скончалась 10 июня после тяжелой и продолжительной болезни.
Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Голосование на выборах в ГД и на иных выборах в единый день голосования пройдет с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК
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