https://ria.ru/20210619/tuva-1737708490.html

Чилингаров возглавил список "Единой России" от Тувы

Чилингаров возглавил список "Единой России" от Тувы - РИА Новости, 19.06.2021

Чилингаров возглавил список "Единой России" от Тувы

Депутат Госдумы, исследователь-полярник Артур Чилингаров возглавил список партии "Единая Россия" от Тувы, который ранее возглавляла депутат Лариса Шойгу, РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T16:48

2021-06-19T16:48

2021-06-19T17:08

россия

единая россия

артур чилингаров

политика

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы, исследователь-полярник Артур Чилингаров возглавил список партии "Единая Россия" от Тувы, который ранее возглавляла депутат Лариса Шойгу,Список кандидатов для тайного голосования по выдвижению федерального списка на предстоящие выборы в Госдуму огласили в субботу на съезде ЕР.Шойгу скончалась 10 июня после тяжелой и продолжительной болезни.Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Голосование на выборах в ГД и на иных выборах в единый день голосования пройдет с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК

https://ria.ru/20210617/er-1737404206.html

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россия, единая россия, артур чилингаров, политика