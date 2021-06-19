Медведев заявил, что цель ЕР - сделать жизнь россиян лучше
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XX Съезда партии "Единая Россия"
Медведев заявил, что цель ЕР - сделать жизнь россиян лучше, а не просто завоевать их голоса
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Цель "Единой России" - сделать жизнь россиян лучше, а не просто завоевать голоса избирателей, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
"Цель "Единой России" заключается в том, чтобы сделать жизнь людей лучше. А не просто завоевать голоса избирателей. Помните об этом", - сказал он на съезде ЕР.
Медведев отметил, что для победы у ЕР есть все возможности.
"Наша партия - она может выиграть. И может выиграть, и должна выиграть уверенно и честно. И никак иначе", - сказал он, выступая на съезде ЕР.
"Но самое главное - есть доверие наших граждан. Давайте будем его достойны", - подчеркнул он.
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