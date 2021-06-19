https://ria.ru/20210619/tseli-1737704208.html

Медведев заявил, что цель ЕР - сделать жизнь россиян лучше

Медведев заявил, что цель ЕР - сделать жизнь россиян лучше - РИА Новости, 19.06.2021

Медведев заявил, что цель ЕР - сделать жизнь россиян лучше

Цель "Единой России" - сделать жизнь россиян лучше, а не просто завоевать голоса избирателей, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T16:08

2021-06-19T16:08

2021-06-19T16:08

россия

дмитрий медведев

единая россия

политика

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Цель "Единой России" - сделать жизнь россиян лучше, а не просто завоевать голоса избирателей, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.Медведев отметил, что для победы у ЕР есть все возможности."Наша партия - она может выиграть. И может выиграть, и должна выиграть уверенно и честно. И никак иначе", - сказал он, выступая на съезде ЕР."Но самое главное - есть доверие наших граждан. Давайте будем его достойны", - подчеркнул он.Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Голосование на выборах в ГД и на иных выборах в единый день голосования пройдет с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК

https://ria.ru/20210617/er-1737404206.html

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россия, дмитрий медведев, единая россия, политика