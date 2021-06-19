https://ria.ru/20210619/tsapki-1737712690.html

Источник: члены "банды Цапков" могут стать фигурантами еще одного дела

Источник: члены "банды Цапков" могут стать фигурантами еще одного дела - РИА Новости, 19.06.2021

Источник: члены "банды Цапков" могут стать фигурантами еще одного дела

Краснодарский Следственный комитет начал проверку в отношении Вячеслава Цеповяза и его бывшей жены Натальи Стришней по подозрению в убийстве главы администрации РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T17:38

2021-06-19T17:38

2021-06-19T17:38

россия

наталья стришняя

вячеслав цеповяз

сергей цапок

происшествия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Краснодарский Следственный комитет начал проверку в отношении Вячеслава Цеповяза и его бывшей жены Натальи Стришней по подозрению в убийстве главы администрации Кущевского района Бориса Москвича, застреленного в 2002 году, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Признательные показания, послужившие основанием для возобновления расследования, дал Владимир Алексеев по кличке Вова Беспредел. Он сообщил следователям, что за убийством стоит Сергей Цапок и семья Вячеслава Цеповяза", - сказал собеседник агентства. Кроме того, Алексеев рассказал, что в группировке "Цапков" на ведущих ролях были Цеповяз, его жена (Стришняя) и её брат Иван Стришний. Они, по его словам, были "авторами" множества преступных схем. Он также рассказал, что награбленные деньги Цапок клал на чужой счёт банковского депозита, чтобы отвести от себя внимание правоохранителей, а Цеповяз аккумулировал их на предприятии "Слава Кубани", Стришняя же вкладывалась в химчистки. Большую часть денег они выводили за рубеж и вкладывали в недвижимость.Решение убить Москвича "Цапки" приняли после того, как он отказался с ними "сотрудничать" и они посчитали его угрозой, передал источник агентства слова Алексеева. Москвич тогда начал угрожать "Цапкам" проверками связанных с ними предприятий, в частности обещал проверки от силовиков.По его словам, исполнителем стал Виталий Иванов по кличке "Витамин", киллер банды, который признался в содеянном, а позднее покончил с собой в СИЗО.Ранее суд освободил Стришнюю и ее брат Ивана из-под домашнего ареста по делу о вымогательстве у бизнесмена 70 миллионов рублей, которое было прекращено из-за невозможности доказать факт преступления.Убийство 12 человек в станице Кущевская 4 ноября 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.

https://ria.ru/20210611/banda-1736574908.html

https://ria.ru/20201201/delo-1587251894.html

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россия, наталья стришняя, вячеслав цеповяз, сергей цапок, происшествия