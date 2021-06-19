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В России выделят еще 50 миллиардов рублей на развитие транспорта
В России выделят еще 50 миллиардов рублей на развитие транспорта - РИА Новости, 19.06.2021
В России выделят еще 50 миллиардов рублей на развитие транспорта
Власти России направят дополнительно 50 миллиардов рублей на развитие общественного транспорта, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T14:53
2021-06-19T14:53
2021-06-19T15:10
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Власти России направят дополнительно 50 миллиардов рублей на развитие общественного транспорта, заявил президент России Владимир Путин."Что касается общественного транспорта, помимо инфраструктурных кредитов, дополнительно направим регионам ещё 50 миллиардов рублей на проекты по его развитию и модернизации. Заодно поддержим и промышленность", - сказал Путин на съезде партии "Единая Россия".
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В России выделят еще 50 миллиардов рублей на развитие транспорта
14:53 19.06.2021 (обновлено: 15:10 19.06.2021)
Российские власти выделят еще 50 миллиардов рублей на развитие транспорта