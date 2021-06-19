https://ria.ru/20210619/tramp-1737729017.html
Трамп жестко раскритиковал Байдена за ситуацию с расизмом в США
Трамп жестко раскритиковал Байдена за ситуацию с расизмом в США - РИА Новости, 19.06.2021
Трамп жестко раскритиковал Байдена за ситуацию с расизмом в США
Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего американского лидера Джо Байдена за подход его администрации к расовым вопросам. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T20:57
2021-06-19T20:57
2021-06-19T20:57
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего американского лидера Джо Байдена за подход его администрации к расовым вопросам."Будучи кандидатом, Джо Байден первым делом пообещал "объединить" Америку, но пока в месяцы его пребывания на посту президента его самой главной задачей стало постоянное разобщение страны по расовому и гендерному признаку. Нет более яркого примера, чем новая попытка администрации Байдена, направленная на внушение американским школьникам одних из самых ядовитых и антиамериканских теорий", - написал Трамп в статье для издания Real Clear Politics.При этом экс-президент заявил, что в учебных заведениях США распространены "левые идеи" - критическая расовая теория. В рамках этой теории ученые и активисты ставят своей задачей критически изучить законодательство США и его пересечение с расовыми проблемами. По словам Трампа, учащиеся так получают неверное представление: якобы "Америка является системным злом", а в сердцах жителей страны "полно ненависти и злобы"."Новая гнусная теория левых проповедует, что оценивать людей по цвету кожу - на самом деле хорошая идея. Дать хотя бы одному ребенку эти знания, вызывающие разногласие, граничит с психологическим насилием. Внедрять поколениям детей эти радикальные идеи - это не просто аморально, - это программа национального самоубийства. Тем не менее, именно это недавно одобрила администрация Байдена в правиле ... нацеленном на введение в учебную программу американских школьников критической расовой теории", - считает Трамп.Бывший президент призвал власти на местах и родителей вести борьбу в школах с распространением этих идей, чтобы в учебных заведениях можно было получить "патриотическое и проамериканское образование". Статья Трампа вышла в преддверии нового праздника в честь отмены рабства в США.Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подписал закон, устанавливающий 19 июня национальным днем независимости - праздником, посвященным отмене рабства в Штатах.
https://ria.ru/20210601/politsiya-1734998036.html
https://ria.ru/20210501/tramp-1730778113.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире
Трамп жестко раскритиковал Байдена за ситуацию с расизмом в США
Трамп жестко раскритиковал Байдена за подход его администрации к расовым вопросам
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Бывший президент США Дональд Трамп
раскритиковал нынешнего американского лидера Джо Байдена
за подход его администрации к расовым вопросам.
"Будучи кандидатом, Джо Байден первым делом пообещал "объединить" Америку
, но пока в месяцы его пребывания на посту президента его самой главной задачей стало постоянное разобщение страны по расовому и гендерному признаку. Нет более яркого примера, чем новая попытка администрации Байдена, направленная на внушение американским школьникам одних из самых ядовитых и антиамериканских теорий", - написал Трамп в статье для издания Real Clear Politics
.
При этом экс-президент заявил, что в учебных заведениях США распространены "левые идеи" - критическая расовая теория. В рамках этой теории ученые и активисты ставят своей задачей критически изучить законодательство США и его пересечение с расовыми проблемами. По словам Трампа, учащиеся так получают неверное представление: якобы "Америка является системным злом", а в сердцах жителей страны "полно ненависти и злобы".
"Новая гнусная теория левых проповедует, что оценивать людей по цвету кожу - на самом деле хорошая идея. Дать хотя бы одному ребенку эти знания, вызывающие разногласие, граничит с психологическим насилием. Внедрять поколениям детей эти радикальные идеи - это не просто аморально, - это программа национального самоубийства. Тем не менее, именно это недавно одобрила администрация Байдена в правиле ... нацеленном на введение в учебную программу американских школьников критической расовой теории", - считает Трамп.
Бывший президент призвал власти на местах и родителей вести борьбу в школах с распространением этих идей, чтобы в учебных заведениях можно было получить "патриотическое и проамериканское образование". Статья Трампа вышла в преддверии нового праздника в честь отмены рабства в США.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подписал закон, устанавливающий 19 июня национальным днем независимости - праздником, посвященным отмене рабства в Штатах.