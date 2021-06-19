Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210619/tramp-1737729017.html
Трамп жестко раскритиковал Байдена за ситуацию с расизмом в США
Трамп жестко раскритиковал Байдена за ситуацию с расизмом в США - РИА Новости, 19.06.2021
Трамп жестко раскритиковал Байдена за ситуацию с расизмом в США
Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего американского лидера Джо Байдена за подход его администрации к расовым вопросам. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T20:57
2021-06-19T20:57
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736573499_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1b65cefc0549eb5166048606404a6b4.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего американского лидера Джо Байдена за подход его администрации к расовым вопросам."Будучи кандидатом, Джо Байден первым делом пообещал "объединить" Америку, но пока в месяцы его пребывания на посту президента его самой главной задачей стало постоянное разобщение страны по расовому и гендерному признаку. Нет более яркого примера, чем новая попытка администрации Байдена, направленная на внушение американским школьникам одних из самых ядовитых и антиамериканских теорий", - написал Трамп в статье для издания Real Clear Politics.При этом экс-президент заявил, что в учебных заведениях США распространены "левые идеи" - критическая расовая теория. В рамках этой теории ученые и активисты ставят своей задачей критически изучить законодательство США и его пересечение с расовыми проблемами. По словам Трампа, учащиеся так получают неверное представление: якобы "Америка является системным злом", а в сердцах жителей страны "полно ненависти и злобы"."Новая гнусная теория левых проповедует, что оценивать людей по цвету кожу - на самом деле хорошая идея. Дать хотя бы одному ребенку эти знания, вызывающие разногласие, граничит с психологическим насилием. Внедрять поколениям детей эти радикальные идеи - это не просто аморально, - это программа национального самоубийства. Тем не менее, именно это недавно одобрила администрация Байдена в правиле ... нацеленном на введение в учебную программу американских школьников критической расовой теории", - считает Трамп.Бывший президент призвал власти на местах и родителей вести борьбу в школах с распространением этих идей, чтобы в учебных заведениях можно было получить "патриотическое и проамериканское образование". Статья Трампа вышла в преддверии нового праздника в честь отмены рабства в США.Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подписал закон, устанавливающий 19 июня национальным днем независимости - праздником, посвященным отмене рабства в Штатах.
https://ria.ru/20210601/politsiya-1734998036.html
https://ria.ru/20210501/tramp-1730778113.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736573499_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_c220da47a3a64ecbaae24c34105afc6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, сша, в мире
Трамп жестко раскритиковал Байдена за ситуацию с расизмом в США
20:57 19.06.2021
 
© AP Photo / Chris SewardДональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины
Дональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© AP Photo / Chris Seward

Трамп жестко раскритиковал Байдена за подход его администрации к расовым вопросам

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего американского лидера Джо Байдена за подход его администрации к расовым вопросам.
"Будучи кандидатом, Джо Байден первым делом пообещал "объединить" Америку, но пока в месяцы его пребывания на посту президента его самой главной задачей стало постоянное разобщение страны по расовому и гендерному признаку. Нет более яркого примера, чем новая попытка администрации Байдена, направленная на внушение американским школьникам одних из самых ядовитых и антиамериканских теорий", - написал Трамп в статье для издания Real Clear Politics.
Члены NFAC в Луисвилле, США - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 08:00
В Америке отменяют полицию: города оккупируют вооруженные боевики
При этом экс-президент заявил, что в учебных заведениях США распространены "левые идеи" - критическая расовая теория. В рамках этой теории ученые и активисты ставят своей задачей критически изучить законодательство США и его пересечение с расовыми проблемами. По словам Трампа, учащиеся так получают неверное представление: якобы "Америка является системным злом", а в сердцах жителей страны "полно ненависти и злобы".
"Новая гнусная теория левых проповедует, что оценивать людей по цвету кожу - на самом деле хорошая идея. Дать хотя бы одному ребенку эти знания, вызывающие разногласие, граничит с психологическим насилием. Внедрять поколениям детей эти радикальные идеи - это не просто аморально, - это программа национального самоубийства. Тем не менее, именно это недавно одобрила администрация Байдена в правиле ... нацеленном на введение в учебную программу американских школьников критической расовой теории", - считает Трамп.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 08:00
Трамп обещал вернуться — за океаном не верят своему счастью
Бывший президент призвал власти на местах и родителей вести борьбу в школах с распространением этих идей, чтобы в учебных заведениях можно было получить "патриотическое и проамериканское образование". Статья Трампа вышла в преддверии нового праздника в честь отмены рабства в США.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подписал закон, устанавливающий 19 июня национальным днем независимости - праздником, посвященным отмене рабства в Штатах.
 
Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:45Самый высокий водопад в Крыму набрал наибольшую за 50 лет силу
08:42Все избиркомы на парламентских выборах в Армении приступили к работе
08:40Спецпредставитель президента назвал барьеры на пути внедрения сетей 6G
08:39Синоптики спрогнозировали 40-градусную жару в Греции
08:34В роддоме в Нижневартовске произошел пожар
08:24Хакеры из Anonymous обвинили власти Перу в предвзятости во время выборов
08:17Российские вакцины от COVID-19 доставили в дипмиссии в 82 странах
08:16В МИД рассказали о работе медработников ведомства за рубежом
08:11Глава Армении Саркисян проголосовал на внеочередных парламентских выборах
08:00"Подарить русским?" Сколько украинские олигархи зарабатывают в России
08:00"Проснулся, а тут медведь!" Двое ставропольцев идут во Владивосток пешком
08:00Электроскутеристы доездились: что их ждет
07:43Жительница Красноярска прилюдно поставила подростка на колени
06:36Пушков сравнил Путина во время саммита в Женеве с Джеймсом Бондом
06:05Врач рассказал, как правильно отдыхать
05:57Польша направит турецкие беспилотники на защиту восточных границ НАТО
05:05При наезде пикапа на участников гей-парада в США погиб один человек
04:40Зоологи назвали новый вид лягушки в честь рок-группы Led Zeppelin
04:02Испытания кубинской вакцины "Soberana 02" показали эффективность 62%
03:37Число пострадавших от разгула стихии в Ялте выросло до 24 человек
Лента новостейМолния