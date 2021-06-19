https://ria.ru/20210619/tramp-1737729017.html

Трамп жестко раскритиковал Байдена за ситуацию с расизмом в США

Трамп жестко раскритиковал Байдена за ситуацию с расизмом в США - РИА Новости, 19.06.2021

Трамп жестко раскритиковал Байдена за ситуацию с расизмом в США

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего американского лидера Джо Байдена за подход его администрации к расовым вопросам. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T20:57

2021-06-19T20:57

2021-06-19T20:57

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736573499_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1b65cefc0549eb5166048606404a6b4.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего американского лидера Джо Байдена за подход его администрации к расовым вопросам."Будучи кандидатом, Джо Байден первым делом пообещал "объединить" Америку, но пока в месяцы его пребывания на посту президента его самой главной задачей стало постоянное разобщение страны по расовому и гендерному признаку. Нет более яркого примера, чем новая попытка администрации Байдена, направленная на внушение американским школьникам одних из самых ядовитых и антиамериканских теорий", - написал Трамп в статье для издания Real Clear Politics.При этом экс-президент заявил, что в учебных заведениях США распространены "левые идеи" - критическая расовая теория. В рамках этой теории ученые и активисты ставят своей задачей критически изучить законодательство США и его пересечение с расовыми проблемами. По словам Трампа, учащиеся так получают неверное представление: якобы "Америка является системным злом", а в сердцах жителей страны "полно ненависти и злобы"."Новая гнусная теория левых проповедует, что оценивать людей по цвету кожу - на самом деле хорошая идея. Дать хотя бы одному ребенку эти знания, вызывающие разногласие, граничит с психологическим насилием. Внедрять поколениям детей эти радикальные идеи - это не просто аморально, - это программа национального самоубийства. Тем не менее, именно это недавно одобрила администрация Байдена в правиле ... нацеленном на введение в учебную программу американских школьников критической расовой теории", - считает Трамп.Бывший президент призвал власти на местах и родителей вести борьбу в школах с распространением этих идей, чтобы в учебных заведениях можно было получить "патриотическое и проамериканское образование". Статья Трампа вышла в преддверии нового праздника в честь отмены рабства в США.Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подписал закон, устанавливающий 19 июня национальным днем независимости - праздником, посвященным отмене рабства в Штатах.

https://ria.ru/20210601/politsiya-1734998036.html

https://ria.ru/20210501/tramp-1730778113.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире