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Из-за торнадо в Новой Зеландии погиб один человек, передает СМИ
Из-за торнадо в Новой Зеландии погиб один человек, передает СМИ - РИА Новости, 19.06.2021
Из-за торнадо в Новой Зеландии погиб один человек, передает СМИ
Один человек погиб, двое пострадали в результате торнадо, который обрушился на пригород Южный Окленд в Новой Зеландии, сообщает радиостанция RNZ. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T06:16
2021-06-19T06:16
2021-06-19T06:16
торнадо
новая зеландия
в мире
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в результате торнадо, который обрушился на пригород Южный Окленд в Новой Зеландии, сообщает радиостанция RNZ.Отмечается, что смерч прокатился по пригороду в субботу утром. В результате был также нанесен материальный ущерб: разрушены крыши домов, разбиты окна зданий, повалены деревья и оборваны линии электропередач. Над ликвидацией последствий работает не менее 20 бригад, а также пожарные и спасатели.
https://ria.ru/20210515/tornado-1732407584.html
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торнадо, новая зеландия, в мире
Из-за торнадо в Новой Зеландии погиб один человек, передает СМИ
Радиостанция RNZ сообщила об одном погибшем из-за торнадо в Новой Зеландии