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Из-за торнадо в Новой Зеландии погиб один человек, передает СМИ

Из-за торнадо в Новой Зеландии погиб один человек, передает СМИ - РИА Новости, 19.06.2021

Из-за торнадо в Новой Зеландии погиб один человек, передает СМИ

Один человек погиб, двое пострадали в результате торнадо, который обрушился на пригород Южный Окленд в Новой Зеландии, сообщает радиостанция RNZ. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T06:16

2021-06-19T06:16

2021-06-19T06:16

торнадо

новая зеландия

в мире

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в результате торнадо, который обрушился на пригород Южный Окленд в Новой Зеландии, сообщает радиостанция RNZ.Отмечается, что смерч прокатился по пригороду в субботу утром. В результате был также нанесен материальный ущерб: разрушены крыши домов, разбиты окна зданий, повалены деревья и оборваны линии электропередач. Над ликвидацией последствий работает не менее 20 бригад, а также пожарные и спасатели.

https://ria.ru/20210515/tornado-1732407584.html

новая зеландия

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2021

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торнадо, новая зеландия, в мире