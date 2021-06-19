https://ria.ru/20210619/studentka-1737660274.html

Пропавшую под Нижним Новгородом студентку из США нашли мертвой

Пропавшую под Нижним Новгородом студентку из США нашли мертвой - РИА Новости, 19.06.2021

Пропавшую под Нижним Новгородом студентку из США нашли мертвой

Американскую студентку Кетрин Сирое, без вести пропавшую в Нижегородской области, нашли мертвой, сообщил на своем сайте поисково-спасательный центр "Рысь". РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T08:14

2021-06-19T08:14

2021-06-19T12:30

следственный комитет россии (ск рф)

нижегородская область

бор

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн — РИА Новости. Американскую студентку Кетрин Сирое, без вести пропавшую в Нижегородской области, нашли мертвой, сообщил на своем сайте поисково-спасательный центр "Рысь".Как уточнили РИА Новости в поисково-спасательном отряде "Волонтер НН", "экипажи начали выезжать сегодня утром на поиски, и от полиции в 7 часов пришел отбой на поиск, потому что было обнаружено тело".Позднее стало известно о задержании подозреваемого в убийстве. Им оказался ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления местный житель. Несколько дней назад в группах местных поисково-спасательных отрядов появилась ориентировка с просьбой помочь в поисках 34-летней Кетрин Сироу. Отмечается, что девушка приехала в Нижегородскую область из Калифорнии, училась на адвоката в магистратуре Нижегородского университета имени Лобачевского. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство".По версии следствия, девушка пропала 15 июня из квартиры в городе Бор, где жила с 2019 года. Последний раз выходила на связь с матерью по телефону в этот день, сообщив, что едет в машине с неизвестными.

https://ria.ru/20210609/ubiystvo-1736304084.html

нижегородская область

бор

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, бор, происшествия