https://ria.ru/20210619/stavropole-1737689593.html

На Ставрополье задержали организатора "групп смерти"

На Ставрополье задержали организатора "групп смерти" - РИА Новости, 19.06.2021

На Ставрополье задержали организатора "групп смерти"

Следователи задержали жителя Ставропольского края, подозреваемого в организации "групп смерти" и причастности к гибели как минимум двух подростков, сообщается... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T14:27

2021-06-19T14:27

2021-06-19T15:41

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ессентуки

ставропольский край

происшествия

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НАЛЬЧИК, 19 июн — РИА Новости. Следователи задержали жителя Ставропольского края, подозреваемого в организации "групп смерти" и причастности к гибели как минимум двух подростков, сообщается на сайте СК России."Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации задержан 19-летний житель Ессентуков. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц")", — говорится в сообщении.Следствием установлено, что не позднее июня текущего года задержанный создал в одном из мессенджеров ряд групп, участники которых проходили различные задания. Исполняя их, они "попадали в психологическую ловушку, где критиковались родители, семья, друзья, пропагандировались депрессия, насилие к окружающим, опасные способы выхода из сложных жизненных ситуаций".Отмечается, что на данный момент следователями установлены два подростка, состоявших в "группах смерти", которые, "выполняя изощренные задания задержанного, были смертельно травмированы на железной дороге в Липецкой области"."В рамках оперативно-разыскных мероприятий, проводимых опытными сотрудниками следственного управления, криминалистического центра Следственного комитета России при оперативном сопровождении коллег МВД России и ФСБ России, организатор указанных групп был изобличен в кратчайшие сроки", — уточняет ведомство.Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте молодого человека."Следственно-оперативная группа провела серию обысков в десяти регионах Российской Федерации, уже назначены необходимые экспертизы, допрошены свыше 50 подростков, состоявших в деструктивных группах, широкий круг свидетелей", — подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20210619/ubiystvo-1737666784.html

https://ria.ru/20210614/dtp-1736921480.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ессентуки, ставропольский край, происшествия