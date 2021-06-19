https://ria.ru/20210619/stavropole-1737689593.html
На Ставрополье задержали организатора "групп смерти"
На Ставрополье задержали организатора "групп смерти" - РИА Новости, 19.06.2021
На Ставрополье задержали организатора "групп смерти"
Следователи задержали жителя Ставропольского края, подозреваемого в организации "групп смерти" и причастности к гибели как минимум двух подростков, сообщается... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T14:27
2021-06-19T14:27
2021-06-19T15:41
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ессентуки
ставропольский край
происшествия
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НАЛЬЧИК, 19 июн — РИА Новости. Следователи задержали жителя Ставропольского края, подозреваемого в организации "групп смерти" и причастности к гибели как минимум двух подростков, сообщается на сайте СК России."Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации задержан 19-летний житель Ессентуков. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц")", — говорится в сообщении.Следствием установлено, что не позднее июня текущего года задержанный создал в одном из мессенджеров ряд групп, участники которых проходили различные задания. Исполняя их, они "попадали в психологическую ловушку, где критиковались родители, семья, друзья, пропагандировались депрессия, насилие к окружающим, опасные способы выхода из сложных жизненных ситуаций".Отмечается, что на данный момент следователями установлены два подростка, состоявших в "группах смерти", которые, "выполняя изощренные задания задержанного, были смертельно травмированы на железной дороге в Липецкой области"."В рамках оперативно-разыскных мероприятий, проводимых опытными сотрудниками следственного управления, криминалистического центра Следственного комитета России при оперативном сопровождении коллег МВД России и ФСБ России, организатор указанных групп был изобличен в кратчайшие сроки", — уточняет ведомство.Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте молодого человека."Следственно-оперативная группа провела серию обысков в десяти регионах Российской Федерации, уже назначены необходимые экспертизы, допрошены свыше 50 подростков, состоявших в деструктивных группах, широкий круг свидетелей", — подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20210619/ubiystvo-1737666784.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ессентуки, ставропольский край, происшествия
На Ставрополье задержали организатора "групп смерти"
14:27 19.06.2021 (обновлено: 15:41 19.06.2021)
На Ставрополье задержали подозреваемого в причастности к гибели двух подростков
НАЛЬЧИК, 19 июн — РИА Новости.
Следователи задержали жителя Ставропольского края
, подозреваемого в организации "групп смерти" и причастности к гибели как минимум двух подростков, сообщается на сайте СК России
.
"Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации задержан 19-летний житель Ессентуков
. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц")", — говорится в сообщении.
Следствием установлено, что не позднее июня текущего года задержанный создал в одном из мессенджеров ряд групп, участники которых проходили различные задания. Исполняя их, они "попадали в психологическую ловушку, где критиковались родители, семья, друзья, пропагандировались депрессия, насилие к окружающим, опасные способы выхода из сложных жизненных ситуаций".
Отмечается, что на данный момент следователями установлены два подростка, состоявших в "группах смерти", которые, "выполняя изощренные задания задержанного, были смертельно травмированы на железной дороге в Липецкой области".
"В рамках оперативно-разыскных мероприятий, проводимых опытными сотрудниками следственного управления, криминалистического центра Следственного комитета России при оперативном сопровождении коллег МВД России и ФСБ
России, организатор указанных групп был изобличен в кратчайшие сроки", — уточняет ведомство.
Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте молодого человека.
"Следственно-оперативная группа провела серию обысков в десяти регионах Российской Федерации, уже назначены необходимые экспертизы, допрошены свыше 50 подростков, состоявших в деструктивных группах, широкий круг свидетелей", — подчеркивается в сообщении.