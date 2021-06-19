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США выводят часть техники с Ближнего Востока для ответа России
США выводят часть техники с Ближнего Востока для ответа России - РИА Новости, 19.06.2021
США выводят часть техники с Ближнего Востока для ответа России
США резко сокращают число противоракетных систем на Ближнем Востоке в рамках реорганизации военного присутствия в регионе, так как концентрируют внимание... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T01:35
2021-06-19T10:15
россия
вашингтон
мухаммед бен сальман
thaad
ллойд остин
министерство обороны сша
китай
ирак
иордания
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ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. США резко сокращают число противоракетных систем на Ближнем Востоке в рамках реорганизации военного присутствия в регионе, так как концентрируют внимание вооруженных сил на вызовах со стороны России и Китая, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.Источники отмечают, что сокращение военной техники, о котором не было объявлено, началось после телефонного разговора 2 июня между министром обороны Ллойдом Остином и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Большая часть военной техники выводится из Саудовской Аравии.По словам официальных лиц, Пентагон выводит восемь противоракетных батарей Patriot из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии. Источники отмечают, что США также выводят из Саудовской Аравии систему заатмосферного перехвата THAAD, сокращают число истребителей в регионе."То, что вы видите, говорит о перераспределении ресурсов в соответствии со стратегическими приоритетами", — заявил высокопоставленный чиновник министерства обороны.Чиновник отметил, что из региона возвращается лишь часть развернутой там техники."У нас все еще есть силы в Ираке и Сирии, эти силы не уходят. У нас все еще есть наши базы в странах наших партнеров в Персидском заливе, они не закрываются, все еще существует значительное присутствие", — сказал чиновник.Согласно источникам, причина отзыва техники также связана с возвращением к более традиционному уровню присутствия США в регионе после того, как прошлая администрация стягивала на Ближний Восток технику для давления на Иран. Официальные лица считают, что американское вооружение не удержало Иран от дестабилизирующих действий. Саудовская Аравия также улучшила свои оборонительные возможности и самостоятельно перехватила большинство ракетных атак. Кроме того, американские противоракетные системы нуждаются в обслуживании и ремонте.
https://ria.ru/20210615/blizhniyvostok-1736513486.html
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россия, вашингтон, мухаммед бен сальман, thaad, ллойд остин, министерство обороны сша, китай, ирак, иордания, сша, в мире
США выводят часть техники с Ближнего Востока для ответа России
01:35 19.06.2021 (обновлено: 10:15 19.06.2021)
 
© AP Photo / U.S. Army/Hubert Delany IIIАмериканские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© AP Photo / U.S. Army/Hubert Delany III

WSJ: США выведут часть войск и вооружений с Ближнего Востока для ответа России

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ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. США резко сокращают число противоракетных систем на Ближнем Востоке в рамках реорганизации военного присутствия в регионе, так как концентрируют внимание вооруженных сил на вызовах со стороны России и Китая, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.
Источники отмечают, что сокращение военной техники, о котором не было объявлено, началось после телефонного разговора 2 июня между министром обороны Ллойдом Остином и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Большая часть военной техники выводится из Саудовской Аравии.
По словам официальных лиц, Пентагон выводит восемь противоракетных батарей Patriot из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии. Источники отмечают, что США также выводят из Саудовской Аравии систему заатмосферного перехвата THAAD, сокращают число истребителей в регионе.
"То, что вы видите, говорит о перераспределении ресурсов в соответствии со стратегическими приоритетами", — заявил высокопоставленный чиновник министерства обороны.
Глава Центрального командования США генерал Фрэнк Маккензи во время визита в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
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Чиновник отметил, что из региона возвращается лишь часть развернутой там техники.
"У нас все еще есть силы в Ираке и Сирии, эти силы не уходят. У нас все еще есть наши базы в странах наших партнеров в Персидском заливе, они не закрываются, все еще существует значительное присутствие", — сказал чиновник.
Согласно источникам, причина отзыва техники также связана с возвращением к более традиционному уровню присутствия США в регионе после того, как прошлая администрация стягивала на Ближний Восток технику для давления на Иран. Официальные лица считают, что американское вооружение не удержало Иран от дестабилизирующих действий. Саудовская Аравия также улучшила свои оборонительные возможности и самостоятельно перехватила большинство ракетных атак. Кроме того, американские противоракетные системы нуждаются в обслуживании и ремонте.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
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РоссияВашингтонМухаммед бен СальманTHAADЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАКитайИракИорданияСШАВ мире
 
 
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