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Путин предложил выделить допсредства на структуры жизнеобеспечения
Путин предложил выделить допсредства на структуры жизнеобеспечения - РИА Новости, 19.06.2021
Путин предложил выделить допсредства на структуры жизнеобеспечения
Президент РФ Владимир Путин на съезде "Единой России" предложил дополнительно выделить регионам 150 миллиардов рублей на модернизацию структур жизнеобеспечения. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T16:51
2021-06-19T16:51
2021-06-19T16:51
россия
единая россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на съезде "Единой России" предложил дополнительно выделить регионам 150 миллиардов рублей на модернизацию структур жизнеобеспечения."Людям нужны комфортные условия жизни. В этой связи предлагаю, начиная со следующего года поддержать за счет федеральных ресурсов региональные проекты по модернизации и строительству систем жизнеобеспечения и в качестве первого шага выделить на эти цели еще 150 миллиардов рублей", - сказал президент.
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россия, единая россия, владимир путин, экономика
Путин предложил выделить допсредства на структуры жизнеобеспечения
Путин предложил выделить 150 миллиардов рублей на модернизацию структур жизнеобеспечения