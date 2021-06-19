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Путин предложил выделить допсредства на структуры жизнеобеспечения

Путин предложил выделить допсредства на структуры жизнеобеспечения - РИА Новости, 19.06.2021

Путин предложил выделить допсредства на структуры жизнеобеспечения

Президент РФ Владимир Путин на съезде "Единой России" предложил дополнительно выделить регионам 150 миллиардов рублей на модернизацию структур жизнеобеспечения. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T16:51

2021-06-19T16:51

2021-06-19T16:51

россия

единая россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на съезде "Единой России" предложил дополнительно выделить регионам 150 миллиардов рублей на модернизацию структур жизнеобеспечения."Людям нужны комфортные условия жизни. В этой связи предлагаю, начиная со следующего года поддержать за счет федеральных ресурсов региональные проекты по модернизации и строительству систем жизнеобеспечения и в качестве первого шага выделить на эти цели еще 150 миллиардов рублей", - сказал президент.

россия

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2021

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россия, единая россия, владимир путин, экономика