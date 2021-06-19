https://ria.ru/20210619/spros-1737705797.html

Путин предупредил об особом спросе с ЕР

Путин предупредил об особом спросе с ЕР - РИА Новости, 19.06.2021

Путин предупредил об особом спросе с ЕР

Президент России Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России", заявил, что ЕР - влиятельная партия, с нее будет "особый спрос", "отвечаете за все". РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T16:21

2021-06-19T16:21

2021-06-19T16:21

россия

единая россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России", заявил, что ЕР - влиятельная партия, с нее будет "особый спрос", "отвечаете за все"."С вас, разумеется, будет особый спрос. И это справедливо. Вы влиятельная политическая сила, влиятельная партия, партия большинства, а значит и отвечаете за все", - сказал Путин.Потому, как добавил президент, "нужно быть готовыми к разговору не только на удобные, выигрышные темы, но и к нелицеприятным оценкам"."И знаете, ведь люди в большинстве этих претензий правы. С ними надо разговаривать, прислушиваться, делать выводы, не бояться критики, не убегать от острых тем", - отметил он.По его словам, самой "Единой Россией" сделано немало, надо аргументированно отстаивать свою позицию, "открыто, по-честному с людьми разговаривать", тогда все получится.

https://ria.ru/20210617/er-1737404206.html

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2021

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россия, единая россия, владимир путин, политика