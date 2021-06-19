https://ria.ru/20210619/spisok-1737696175.html

Путин поделился ожиданиями от списка ЕР на выборах

Путин поделился ожиданиями от списка ЕР на выборах - РИА Новости, 19.06.2021

Путин поделился ожиданиями от списка ЕР на выборах

Первая пятерка списка партии "Единая Россия" на выборах должен выглядеть так, чтобы там были и люди, которые давно в политике, и относительно новые в ней,... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T15:10

2021-06-19T15:10

2021-06-19T15:37

россия

владимир путин

единая россия

политика

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Первая пятерка списка партии "Единая Россия" на выборах должен выглядеть так, чтобы там были и люди, которые давно в политике, и относительно новые в ней, заявил президент РФ Владимир Путин."Накануне и в ходе встречи с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и в разговорах с другими лидерами партии мы подробно обсуждали кандидатов, которым предстоит бороться, и в одномандатных округах, и работать на общий результат в партии в составе федерального списка", - рассказал Путин на съезде партии "Единая Россия"."На мой взгляд, этот список, особенно первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике, скажем, у нас их принято называть политическими тяжеловесами, и люди относительно новые, но такие, которые так или иначе представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни", - сказал российский лидер.

https://ria.ru/20210617/er-1737404206.html

россия

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россия, владимир путин, единая россия, политика