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Путин поделился ожиданиями от списка ЕР на выборах
Путин поделился ожиданиями от списка ЕР на выборах - РИА Новости, 19.06.2021
Путин поделился ожиданиями от списка ЕР на выборах
Первая пятерка списка партии "Единая Россия" на выборах должен выглядеть так, чтобы там были и люди, которые давно в политике, и относительно новые в ней,... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T15:10
2021-06-19T15:10
2021-06-19T15:37
россия
владимир путин
единая россия
политика
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Первая пятерка списка партии "Единая Россия" на выборах должен выглядеть так, чтобы там были и люди, которые давно в политике, и относительно новые в ней, заявил президент РФ Владимир Путин."Накануне и в ходе встречи с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и в разговорах с другими лидерами партии мы подробно обсуждали кандидатов, которым предстоит бороться, и в одномандатных округах, и работать на общий результат в партии в составе федерального списка", - рассказал Путин на съезде партии "Единая Россия"."На мой взгляд, этот список, особенно первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике, скажем, у нас их принято называть политическими тяжеловесами, и люди относительно новые, но такие, которые так или иначе представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни", - сказал российский лидер.
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россия, владимир путин, единая россия, политика
Путин поделился ожиданиями от списка ЕР на выборах
15:10 19.06.2021 (обновлено: 15:37 19.06.2021)
Путин поделился ожиданиями от списка ЕР на выборах
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости.
Первая пятерка списка партии "Единая Россия
" на выборах должен выглядеть так, чтобы там были и люди, которые давно в политике, и относительно новые в ней, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Накануне и в ходе встречи с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и в разговорах с другими лидерами партии мы подробно обсуждали кандидатов, которым предстоит бороться, и в одномандатных округах, и работать на общий результат в партии в составе федерального списка", - рассказал Путин на съезде партии "Единая Россия".
"На мой взгляд, этот список, особенно первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике, скажем, у нас их принято называть политическими тяжеловесами, и люди относительно новые, но такие, которые так или иначе представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни", - сказал российский лидер.