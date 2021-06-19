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Путин поручил запустить программу капитального ремонта школ

Путин поручил запустить программу капитального ремонта школ - РИА Новости, 19.06.2021

Путин поручил запустить программу капитального ремонта школ

В России надо запустить программу капитального ремонта школ, рассчитанную на пять лет, партия "Единая Россия" будет держать ее на контроле, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T14:39

2021-06-19T14:39

2021-06-19T16:34

владимир путин

россия

единая россия

общество

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В России надо запустить программу капитального ремонта школ, рассчитанную на пять лет, партия "Единая Россия" будет держать ее на контроле, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в субботу выступает на XX съезде "Единой России"."Прошу правительство совместно с регионами с участием "Единой России" подготовить специальную программу капитального ремонта школ, рассчитанную на ближайшие пять лет, с акцентом на сельские школы", - заявил президент."А региональные отделения партии прошу держать на контроле реализацию этой программы", - добавил он."Для справки, 72% школьных зданий нуждается в текущем ремонте, 10 - в капитальном, незначительное количество, но все-таки есть и такие, которые находятся в аварийном состоянии, что абсолютно недопустимо", - сообщил Путин.

https://realty.ria.ru/20210420/remont-1729052287.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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владимир путин, россия, единая россия, общество