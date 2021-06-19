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Путин поручил запустить программу капитального ремонта школ
Путин поручил запустить программу капитального ремонта школ - РИА Новости, 19.06.2021
Путин поручил запустить программу капитального ремонта школ
В России надо запустить программу капитального ремонта школ, рассчитанную на пять лет, партия "Единая Россия" будет держать ее на контроле, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T14:39
2021-06-19T14:39
2021-06-19T16:34
владимир путин
россия
единая россия
общество
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В России надо запустить программу капитального ремонта школ, рассчитанную на пять лет, партия "Единая Россия" будет держать ее на контроле, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в субботу выступает на XX съезде "Единой России"."Прошу правительство совместно с регионами с участием "Единой России" подготовить специальную программу капитального ремонта школ, рассчитанную на ближайшие пять лет, с акцентом на сельские школы", - заявил президент."А региональные отделения партии прошу держать на контроле реализацию этой программы", - добавил он."Для справки, 72% школьных зданий нуждается в текущем ремонте, 10 - в капитальном, незначительное количество, но все-таки есть и такие, которые находятся в аварийном состоянии, что абсолютно недопустимо", - сообщил Путин.
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Путин поручил запустить программу капитального ремонта школ
Путин поручил запустить программу капитального ремонта школ
2021-06-19T14:39
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PT2M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин, россия, единая россия, общество
Путин поручил запустить программу капитального ремонта школ
14:39 19.06.2021 (обновлено: 16:34 19.06.2021)
Путин поручил запустить программу капитального ремонта школ
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
В России надо запустить программу капитального ремонта школ, рассчитанную на пять лет, партия "Единая Россия
" будет держать ее на контроле, заявил президент РФ Владимир Путин
.
Глава государства в субботу выступает на XX съезде "Единой России".
"Прошу правительство совместно с регионами с участием "Единой России" подготовить специальную программу капитального ремонта школ, рассчитанную на ближайшие пять лет, с акцентом на сельские школы", - заявил президент.
"А региональные отделения партии прошу держать на контроле реализацию этой программы", - добавил он.
"Для справки, 72% школьных зданий нуждается в текущем ремонте, 10 - в капитальном, незначительное количество, но все-таки есть и такие, которые находятся в аварийном состоянии, что абсолютно недопустимо", - сообщил Путин.