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https://ria.ru/20210619/shansy-1737663359.html
Иммунолог Болибок оценил шансы умереть без прививки от COVID-19
Иммунолог Болибок оценил шансы умереть без прививки от COVID-19 - РИА Новости, 19.06.2021
Иммунолог Болибок оценил шансы умереть без прививки от COVID-19
При отсутствии прививки человек, заразившийся коронавирусом, может умереть с вероятностью 1 к 30. Об этом "URA.RU" рассказал аллерголог-иммунолог Владимир... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T08:57
2021-06-19T10:34
распространение коронавируса
владимир болибок
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. При отсутствии прививки человек, заразившийся коронавирусом, может умереть с вероятностью 1 к 30. Об этом "URA.RU" рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.Он подчеркнул, что после вакцинации шансы умереть от коронавируса равны нулю, так как она позволит избежать тяжелого течения заболевания."Если по нашим вакцинам говорить и по старым штаммам, то из ста привитых заболеют при контакте с коронавирусом только три человека. И из этих трех привитых заболевших никто не погибнет", — добавил специалист. Болибок отметил, что все созданные в мире вакцины работают против индийского штамма коронавируса, однако их эффективность падает с 90% до 70%.В России в общей сложности 5 281 309 человек заразились коронавирусом за все время пандемии.
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владимир болибок, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество
Иммунолог Болибок оценил шансы умереть без прививки от COVID-19
08:57 19.06.2021 (обновлено: 10:34 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМужчина во время вакцинации против короновирусной инфекции
Мужчина во время вакцинации против короновирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Иммунолог Болибок заявил, что шансы умереть без прививки от COVID-19 составляют 1 к 30

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. При отсутствии прививки человек, заразившийся коронавирусом, может умереть с вероятностью 1 к 30. Об этом "URA.RU" рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Сейчас у нас заразность штамма SARS-CoV-2 высокая, и, по сравнению с современными ОРВИ, гриппом и так далее, летальность почти в 100 раз выше <…> если вы не привиты и заболели COVID-19, то у вас шанс умереть 1 к 30", — пояснил врач.

Он подчеркнул, что после вакцинации шансы умереть от коронавируса равны нулю, так как она позволит избежать тяжелого течения заболевания.
"Если по нашим вакцинам говорить и по старым штаммам, то из ста привитых заболеют при контакте с коронавирусом только три человека. И из этих трех привитых заболевших никто не погибнет", — добавил специалист.
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08:00Наука
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Болибок отметил, что все созданные в мире вакцины работают против индийского штамма коронавируса, однако их эффективность падает с 90% до 70%.
"То есть 70 человек из 100 не заболевают, а оставшиеся 30 переболеют в легкой либо средней форме, но погибших тоже нет", — заключил медик.
В России в общей сложности 5 281 309 человек заразились коронавирусом за все время пандемии.
 
Распространение коронавирусаВладимир БолибокКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
 
 
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