https://ria.ru/20210619/shansy-1737663359.html

Иммунолог Болибок оценил шансы умереть без прививки от COVID-19

Иммунолог Болибок оценил шансы умереть без прививки от COVID-19 - РИА Новости, 19.06.2021

Иммунолог Болибок оценил шансы умереть без прививки от COVID-19

При отсутствии прививки человек, заразившийся коронавирусом, может умереть с вероятностью 1 к 30. Об этом "URA.RU" рассказал аллерголог-иммунолог Владимир... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T08:57

2021-06-19T08:57

2021-06-19T10:34

распространение коронавируса

владимир болибок

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. При отсутствии прививки человек, заразившийся коронавирусом, может умереть с вероятностью 1 к 30. Об этом "URA.RU" рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.Он подчеркнул, что после вакцинации шансы умереть от коронавируса равны нулю, так как она позволит избежать тяжелого течения заболевания."Если по нашим вакцинам говорить и по старым штаммам, то из ста привитых заболеют при контакте с коронавирусом только три человека. И из этих трех привитых заболевших никто не погибнет", — добавил специалист. Болибок отметил, что все созданные в мире вакцины работают против индийского штамма коронавируса, однако их эффективность падает с 90% до 70%.В России в общей сложности 5 281 309 человек заразились коронавирусом за все время пандемии.

https://ria.ru/20210619/delta-1737593164.html

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2021

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владимир болибок, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество