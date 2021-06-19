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На оборонном предприятии в Сербии второй раз за месяц прогремели взрывы
На оборонном предприятии в Сербии второй раз за месяц прогремели взрывы - РИА Новости, 19.06.2021
На оборонном предприятии в Сербии второй раз за месяц прогремели взрывы
На оборонном предприятии под городом Чачак в Сербии второй раз за месяц прогремели взрывы, сообщило национальное телевидение Сербии. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T22:02
2021-06-19T23:31
небойша стефанович
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БЕЛГРАД, 19 июн — РИА Новости. На оборонном предприятии под городом Чачак в Сербии второй раз за месяц прогремели взрывы, сообщило национальное телевидение Сербии.Инцидент произошел в районе 20:00 по местному времени (21:00 по московскому)."Над фабрикой "Слобода" виден дым", — отметило нацтв.На месте работают экстренные службы.Как рассказала в эфире представитель городской больницы Биляна Кочович, трех человек госпитализировали. У всех легкие травмы.Мэр города Милун Тодорович объявил эвакуацию людей, которые живут близ фабрики, на городской стадион.На оборонном предприятии "Слобода" в ночь на 4 июня произошел пожар, а также прогремела серия взрывов. Министр обороны Небойша Стефанович сообщил, что ранее предприятие заключило договоры на поставку оружия за рубеж более чем на 50 миллионов евро в 2021 году. Он также подчеркнул, что вопреки распространившейся информации на загоревшемся складе не было артиллерийских снарядов, "только элементы взрывателей". Склад гасили три армейских вертолета, которые за 50 часов сбросили 110 тонн воды. Третью смену работников фабрики и жителей близлежащих домов эвакуировали, некоторые прятались в подвалах. Ущерб, по предварительной оценке, составил от полутора до двух миллионов евро. Предприятие вернулось к работе 8 июня.
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небойша стефанович, александр вучич, сербия, в мире
На оборонном предприятии в Сербии второй раз за месяц прогремели взрывы
22:02 19.06.2021 (обновлено: 23:31 19.06.2021)
 
© AP Photo / Darko VojinovicСербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© AP Photo / Darko Vojinovic

На оборонном предприятии в Сербии второй раз за месяц прогремели взрывы

Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 19 июн — РИА Новости. На оборонном предприятии под городом Чачак в Сербии второй раз за месяц прогремели взрывы, сообщило национальное телевидение Сербии.
Инцидент произошел в районе 20:00 по местному времени (21:00 по московскому).
"Над фабрикой "Слобода" виден дым", — отметило нацтв.
На месте работают экстренные службы.
Как рассказала в эфире представитель городской больницы Биляна Кочович, трех человек госпитализировали. У всех легкие травмы.

"Двое пострадавших в данный момент проходят диагностику, но по тому, что мы видели речь идет о легких телесных повреждениях и они пройдут лечение в больнице", — заявила она.

Мэр города Милун Тодорович объявил эвакуацию людей, которые живут близ фабрики, на городской стадион.
На оборонном предприятии "Слобода" в ночь на 4 июня произошел пожар, а также прогремела серия взрывов. Министр обороны Небойша Стефанович сообщил, что ранее предприятие заключило договоры на поставку оружия за рубеж более чем на 50 миллионов евро в 2021 году. Он также подчеркнул, что вопреки распространившейся информации на загоревшемся складе не было артиллерийских снарядов, "только элементы взрывателей". Склад гасили три армейских вертолета, которые за 50 часов сбросили 110 тонн воды.
Третью смену работников фабрики и жителей близлежащих домов эвакуировали, некоторые прятались в подвалах. Ущерб, по предварительной оценке, составил от полутора до двух миллионов евро. Предприятие вернулось к работе 8 июня.
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