https://ria.ru/20210619/serbiya-1737733623.html

На оборонном предприятии в Сербии второй раз за месяц прогремели взрывы

На оборонном предприятии в Сербии второй раз за месяц прогремели взрывы - РИА Новости, 19.06.2021

На оборонном предприятии в Сербии второй раз за месяц прогремели взрывы

На оборонном предприятии под городом Чачак в Сербии второй раз за месяц прогремели взрывы, сообщило национальное телевидение Сербии. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T22:02

2021-06-19T22:02

2021-06-19T23:31

небойша стефанович

александр вучич

сербия

в мире

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БЕЛГРАД, 19 июн — РИА Новости. На оборонном предприятии под городом Чачак в Сербии второй раз за месяц прогремели взрывы, сообщило национальное телевидение Сербии.Инцидент произошел в районе 20:00 по местному времени (21:00 по московскому)."Над фабрикой "Слобода" виден дым", — отметило нацтв.На месте работают экстренные службы.Как рассказала в эфире представитель городской больницы Биляна Кочович, трех человек госпитализировали. У всех легкие травмы.Мэр города Милун Тодорович объявил эвакуацию людей, которые живут близ фабрики, на городской стадион.На оборонном предприятии "Слобода" в ночь на 4 июня произошел пожар, а также прогремела серия взрывов. Министр обороны Небойша Стефанович сообщил, что ранее предприятие заключило договоры на поставку оружия за рубеж более чем на 50 миллионов евро в 2021 году. Он также подчеркнул, что вопреки распространившейся информации на загоревшемся складе не было артиллерийских снарядов, "только элементы взрывателей". Склад гасили три армейских вертолета, которые за 50 часов сбросили 110 тонн воды. Третью смену работников фабрики и жителей близлежащих домов эвакуировали, некоторые прятались в подвалах. Ущерб, по предварительной оценке, составил от полутора до двух миллионов евро. Предприятие вернулось к работе 8 июня.

https://ria.ru/20210607/serbiya-1735984675.html

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небойша стефанович, александр вучич, сербия, в мире