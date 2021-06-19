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Путин предложил ввести льготы семьям с детьми при смене жилья

Путин предложил ввести льготы семьям с детьми при смене жилья - РИА Новости, 19.06.2021

Путин предложил ввести льготы семьям с детьми при смене жилья

Президент Владимир Путин, выступая на съезде партии "Единая Россия", предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T14:57

2021-06-19T14:57

2021-06-19T15:38

россия

жилье

единая россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин, выступая на съезде партии "Единая Россия", предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры в случае покупки нового жилья в течение года."Бывает так, что семья приобрела жилье, а вскоре в семье произошло прибавление, пополнение, родился еще ребенок", — сказал он, подчеркнув, что квартира в таком случае становится для них мала.Путин напомнил, что при продаже жилья, находящегося в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог. Порой, по его словам, для конкретной семьи эта сумма оказывается значительной, именно ее не хватает для покупки другой квартиры.Ранее президент заявил, что поддержка семей с детьми — один из важнейших приоритетов партии "Единая Россия". Глава страны подчеркнул, что сейчас Россия попадает в демографическую яму. Чтобы переломить это, необходимо консолидировать усилия по развитию экономики и регионов, социальной сферы, здравоохранения, образования, по укреплению традиционных ценностей. Путин подчеркнул, что будущее страны — это благополучная и крепкая семья с детьми.

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2021

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россия, жилье, единая россия, общество, владимир путин